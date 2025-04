EA FC 25: Squad Battles Belohnungen mit TOTS Update – Wann kommen die Rewards?

Call of Duty verliert in einem Monat fast so viele Spieler, wie es mit dem Release von Black Ops 6 auf Steam gewonnen hat

Andere Wege, an Belohnungen zu kommen, sind Matches gegen reale Spieler in Division Rivals oder in der Weekend League. Die bringen zwar stärkere Belohnungen als die Squad Battles, können aber auch ein ganzes Stück schwieriger sein. Vor allem die neuen TOTS Belohnungen in der Weekend League lohnen sich sehr:

Ab wann bekommt ihr TOTS in den Squad Battles? Das Ziel sollte sein, wenigstens den Rang Silber 1 zu holen. Ab hier bekommt ihr garantierte TOTS-Packs. Ab Gold 3 bekommt ihr sogar eine Auswahl zwischen mehreren TOTS. In Elite 2 und 1 bekommt ihr zusätzlich zur Spielerwahl noch ein TOTS-Pack ohne Maximalrating.

Wann kommen die Squad Battles Belohnungen in EA FC 25? In FC 25 kommen die Squad Battles Belohnungen sonntags, um 10:00 Uhr. Eine kleine Verzögerung bis 10:05 Uhr solltet ihr allerdings erwarten.

Das sind Squad Battles: Squad Battles sind ein Modus innerhalb von Ultimate Team. Hier spielt ihr gegen die CPU – also nicht gegen reale Gegner, wie etwa in Division Rivals.

