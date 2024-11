In EA FC 25 könnt ihr euch gerade Stürmer erschaffen, die nicht aufzuhalten sind

Diese groß gewachsenen Stürmer solltet ihr am besten mit Flanken oder mit Bällen in den Lauf bedienen, dann können sie ihre Sprint- und Kopfballstärke perfekt ausspielen. Wenn ihr auf der Suche nach einem offensiven Verteidiger seid, der die Aufgabe eines Vorlagengebers locker übernehmen kann, haben wir auf MeinMMO eine Empfehlung für euch: In EA FC 25 gibt es endlich einen Verteidiger, der auch starke Pässe spielen kann und er kostet nur 20.000 Münzen

Was ist das für ein Stürmer? Kyle Hudlin von Newport County aus der 4. englischen Liga dürfte nur wenigen bekannt sein. Rein äußerlich erinnert der Spieler mit einer Körpergröße von 2,06 m auch eher an einen Basketballer als einen Fußballer.

Was ist das für eine EVO? „Du siehst mich … nicht“ steht euch kostenlos in den Evolutions zur Verfügung. Die EVO hat folgende Voraussetzungen:

