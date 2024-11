EA FC 25: Ein Verteidiger für nur 20.000 Münzen ist stärker als viele Mittelfeldspieler, kann deutlich bessere Pässe spielen

In EA FC 25 hat das neue Centurions Event einen starken Abwehrspieler hervorgebracht. Die Karte, die eigentlich ein Rechtsverteidiger ist, kann vor allem offensiv überzeugen und mit seinen Pässen sogar viele seiner Mittelfeld-Kollegen in den Schatten stellen. Für nur 20.000 Münzen ist sie zudem ein echtes Schnäppchen.

Was ist das für ein Verteidiger? Die Centurions-Karte des spanischen Rechtsverteidigers Jesús Navas vom FC Sevilla (LaLiga EA Sports) hat ein starkes Upgrade zu seiner ursprünglichen Gold-Karte erhalten. Die Verbesserungen sehen wie folgt aus:

Stat-Boosts: +9 Tempo +6 Schuss +6 Passen +6 Dribbling +6 Defensive +20 Physis

Neue PlayStyles: Abdrängen für verbessertes Verteidigen mit L2/LT Unerbittlich für bessere Regeneration der Ausdauer und verbesserter Team-Zustellen (R1/RB) Schnittstellenpass für bessere Druckpässe Weiter Pass für präzisere, hohe (Schnittstellen-) Pässe Harter Pass für bessere Flanken

Neue Spielerrolle++: Offensiver Flügelverteidiger

Schwacher Fuß: +1★

Vor allem die verbesserte Physis (+20) sticht bei den Stat-Boosts hervor. Mit seinem Tempo, dem explosiven Antritt und dem PlayStyle „Raserei“ hat er die besten Voraussetzungen, um den neuen Sprint-Boost in FC 25 auszuführen.

Wichtiger für die aktuelle Meta in FC 25 sind aber die Pass-PlayStyles. Mit „Schnittstellenpass“, „Weiter Pass“ und „Harter Pass“ verfügt Centurions Jesús Navas über gleich 3 solcher PlayStyles. Die Kombination ist für einen Rechtsverteidiger in FC 25 sogar einmalig.

Mit Weiter Pass besitzt Jesús Navas sogar einen der 6 besten PlayStyles in FC 25.

Jesus Navas: Besseres Passspiel als viele Mittelfeldspieler

Darum hat Jesús Navas ein besseres Passspiel als viele Mittelfeldspieler: Nach dem Upgrade lesen sich die reinen Pass-Werte des Spaniers sehr gut. Abgesehen von seiner Freistoß-Präzision liegen seine Werte alle über 80, sein Flanken-Wert beträgt sogar 91.

Entscheidender ist allerdings, dass Jesús Navas diese Werte mit seinen Pass-Playstyles perfekt umsetzen kann. Laut der Datenbank von Futbin verfügen nur 10 andere Spieler in FC 25 über die gleiche Kombination an Pass-PlayStyles in FC 25, die meisten von ihnen spielen normalerweise im Mittelfeld.

Weiter Pass für den Spielaufbau aus der Abwehr

Seine langen, hohen Schnittstellenpässe mit L1+Dreieck/ LT+Y werden mit verbesserter Präzision ausgeführt. Auch seine Flankenwechsel mit Viereck/ X kommen deutlich schärfer und präziser.

Diese Eigenschaften könnt ihr nutzen, um eure offensiven Mittelfeldspieler oder Stürmer mit einem Ball über die gegnerische Abwehrkette in Szene zu setzen. Außerdem könnt ihr euch aus engen Situationen befreien, indem ihr einen präzisen, langen Ball auf die andere Spielfeldseite schlagt.

Schnittstellenpass, um Torchancen mit einem flachen Pass zu kreieren

Der Schnittstellenpass mit R1+X/RB+A eignet sich perfekt, um eure Offensivleute anzuspielen, wenn sie nur wenig Platz haben, zum Beispiel im oder in der Nähe des gegnerischen Strafraums, wo viele Verteidiger auf euch warten.

Der schnelle, scharfe Schnittstellenpass verschafft euch den entscheidenden Zeit-Vorteil, um den Gegner zu überraschen.

Harter Pass, um Torchancen mit einem hohen Ball zu kreieren

Harter Pass ist ideal auf die Spielerrolle++ von Jesús Navas zugeschnitten. Als offensiver Flügelverteidiger ist er darauf bedacht, sich auf den Flügeln durchzutanken. Befindet sich der Spanier auf den Außen in der Nähe des gegnerischen Strafraums, solltet ihr eure Stürmer mit einer Flanke des Verteidigers füttern.

Gepaart mit seinem starken Flanken-Wert kommen seine hohen Hereingaben mit sehr viel Effet, Kraft und Präzision in den Strafraum. Seine Flanken sind somit schwierig für die gegnerischen Verteidiger abzuwehren und für eure Stürmer eine perfekte Gelegenheit, ein Kopfball- oder Volleytor zu erzielen.

So baut ihr Centurions Jesús Navas in euer Team ein: Ihr sollte Jesús Navas gemäß seinen offensiven Stärken in der Rolle++ als offensiver Flügelspieler spielen lassen. Sichert euch am besten auf der linken Verteidigungsseite mit einem Spieler mit der Rolle „Außenverteidiger“ ab.

Aufgrund seiner Spielstärke solltet ihr ihm auf der rechten Mittelfeldseite noch einen weiteren starken Passspieler zur Seite stellen. Dann könnt ihr euch bis zum gegnerischen Strafraum durch kombinieren, um mit einem flachen oder hohen Pass eine Torchance einzuleiten. Eine passende, starke Passspielerin aus Spanien hatten wir euch auf MeinMMO zu Beginn von FC 25 vorgestellt.