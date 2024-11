EA FC 25: So bekommt ihr viele Packs für den Black Friday

Am 29. November 2024 ist Black Friday. Auch in EA FC 25 könnte die Rabattaktion wieder eine große Rolle spielen. Auf MeinMMO zeigen wir euch, wie ihr möglichst viele Packs für den Black Friday in Ultimate Team sammeln könnt.

Was passiert zum Black Friday in Ultimate Team? Black Friday in EA FC war die letzten Jahre ein sehr schnelllebiges Event, welches teilweise im Stundentakt neue Squad Building Challenges (SBCs) lieferte. Damit bekommt ihr viele Möglichkeiten, lohnende Upgrade-Packs, mit der Chance auf starke Profis, zu ercraften.

Anhand des Mein MMO Live-Tickers zum Black Friday für FC 24 aus dem letzten Jahr könnt ihr einen Eindruck gewinnen, was das Event an Packs zu bieten hatte.

Damit sich das Packs-Craften auch richtig für euch lohnt, wird zum Black Friday wahrscheinlich nicht nur ein Best-of-Team-the-Week (TOTW) mit starken Spezialkarten, sondern auch eine weitere Promo erscheinen. In FC 24 startete Black Friday für Ultimate Team am Nachmittag, am Abend folgte dann zusätzlich das Thunderstruck-Event mit teuren Live-Karten.

Damit ihr optimal für das ereignisreiche Wochenende vorbereitet seid, zeigen wir euch, wie ihr bis zum Black Friday 2024 (29. November) schon mal ordentlich Packs sammeln könnt, um eure Chancen auf starke Spieler zu erhöhen.

3 Optionen, Packs für den Black Friday zu sammeln

Packs könnt ihr in FC 25 auf 3 verschiedenen Wegen bekommen:

als Belohnungen aus den Spielmodi Division Rivals UT Champions Qualifikation/Finals (Weekend League) Squad Battles Online/Einzelspieler Draft

als Belohnungen aus Zielen 1. Rush-Wochen-Aufgaben 2. Live-Aufgaben

als Belohnungen aus dem Season Pass

Packs als Belohnungen aus den Spielmodi

1. Division Rivals: In den Rivals solltet ihr versuchen, wenigstens die 15 Punkte für den Wochen-Bonus in eurer Division zu erreichen. Wer noch mehr und bessere Packs haben möchte, kann auch auf die 35 Punktemarke gehen.

Die Belohnungen könnt ihr euch noch pünktlich vor dem Black Friday bis Donnerstag erspielen und euch ab 10:00 Uhr abholen.

2. UT Champions: Wenn ihr eure Siege in den Rivals holt, bekommt ihr auch Punkte, um an der Qualifikation für die Champions teilzunehmen. Egal, wie ihr abschneidet, erwarten euch in diesem Modus ebenfalls Packs als Belohnungen.

Euer Ziel sollte es natürlich sein, sich mit 3 Siegen aus 5 Spielen für die Champions Finals, also für die Weekend League, zu qualifizieren. Hier könnt ihr euch am Wochenende wiederum mit möglichst vielen Siegen starke Belohnungen erspielen. Welche Packs ihr für so und so viele Siege bekommt, seht ihr hier: Weekend League hat neue Belohnungen – Alle Rewards im Überblick

3. Squad Battles: Dieser Einzelspieler-Modus eignet sich vor allem für Spieler, die sich nicht unbedingt mit echten Gegnern duellieren wollen. Hier könnt ihr entspannt mit eurer gewünschten Schwierigkeit gegen die KI antreten und in bis zu 14 Spielen pro Woche viele Punkte holen, um einen möglichst hohen Rang für gute Belohnungen zu erreichen.

Um noch vor dem Black Friday von den Packs zu profitieren, müsst ihr bis diesen Sonntag (24. November 2024) eure Spiele absolviert haben, um eure Belohnungen morgens ab 10:00 Uhr einfordern zu können.

4. Online/Einzelspieler Draft: Dieser Modus ist schon fast ein bisschen in Vergessenheit geraten, könnte aber eine gute Gelegenheit sein, um Packs für den Black Friday anzusparen. Im Draft baut ihr euer Team, indem ihr euch zuerst eine von 5 zufälligen Formationen aussucht, bevor ihr dann für jede Position sowie die Auswechsel- und Reservebank zwischen jeweils 5 zufällig generierten Spielern wählt.

Für den Draft braucht ihr allerdings ein Startgeld von 15.000 Münzen, um teilzunehmen. Die Belohnungen lohnen sich im Online Draft erst so richtig, wenn ihr die dritte Runde von insgesamt 4 Runden erreicht. Bei einer Niederlage seid ihr allerdings sofort raus.

Ihr habt auch in diesem Modus mit dem Einzelspieler Draft die Möglichkeit erstmal gegen die KI zu spielen. Allerdings fallen die Belohnungen hier auch deutlich schlechter als im Online-Modus aus.

Wir empfehlen den Draft deshalb eher für geübte Spieler, um Packs für den Black Friday zu sammeln, weil die Gefahr Münzen zu verlieren zu hoch ist.

Packs als Belohnungen aus Zielen

Die Ziele bieten eine weitere gute Möglichkeit, Packs für den Black Friday zu sammeln.

1. Rush-Wochen-Aufgaben: Der neue Rush-Modus bietet euch jede Woche in den Zielen eine Mischung aus Packs und Saisonpunkten (SP) für den Season Pass. Um die Aufgaben zu erfüllen, müsst ihr meistens nur Spiele absolvieren und Tore/Vorlagen für euer Team beisteuern. Mit jedem Spiel sammelt ihr auch die nötigen Rush-Punkte, um weitere Aufgaben zu erfüllen.

2. Live-Aufgaben: Diese Aufgaben erscheinen meistens jede Woche im Zuge eines neuen Events und verlangen von euch ebenfalls Spiele zu absolvieren und Tore/Vorlagen zu leisten. Allerdings haben diese Ziele meistens spezielle Anforderungen hinsichtlich eurer Mannschaft oder dem Modus, den ihr dafür spielen müsst.

Manche Aufgaben beziehen sich auch auf zeitlich begrenzte SBCs. Diese solltet ihr dann im Blick behalten, um die Belohnungen nicht verstreichen zu lassen.

Packs als Belohnungen aus dem Season Pass

Während ihr die Modi spielt und die Aufgaben erfüllt, bekommt ihr automatisch auch Saisonpunkte für den Season Pass. Dieser hält auf ziemlich vielen Stufen weitere Profi-Packs für euch bereit. Je mehr ihr den Season Pass levelt, desto besser werden auch die Belohnungen.

Es könnte sich in Anbetracht des potenziellen Best-of-TOTW und einer möglichen weiteren Promo mit starken Spezialkarten lohnen, all diese Packs bis zum Black Friday aufzusparen.

Solltet ihr eure Spieler vor dem Black Friday in SBCs eintauschen? Wir würden euch empfehlen, eure Spieler im Verein bis zum Black Friday vorerst aufzuheben und nicht in irgendwelche Upgrade-SBCs einzutauschen. Erfahrungsgemäß bieten euch die SBCs zum Black Friday ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis als die üblichen.

Die Ausnahme bilden die „Top-Partien“, denn diese bieten euch eigentlich immer Packs mit einem höheren Gegenwert als eure eingetauschten Spieler.

Damit habt ihr eine ganze Palette an Möglichkeiten, wie ihr an möglichst viele Packs für den Black Friday kommt. Am Black Friday selbst stehen euch im Shop wahrscheinlich auch besondere Promo-Packs zur Verfügung. Wie die Chancen um einen guten Spieler in EA FC 25 stehen, seht ihr hier: So niedrig sind die Chancen auf die besten Spieler