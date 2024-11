EA FC 25: Neues Track Stars Event startet heute – Alle Infos und Leaks

In EA FC 25 startet heute mit „Track Stars“ ein brandneues Event in Ultimate Team. Worum es geht und welche Leaks es bereits jetzt gibt, erfahrt ihr hier bei MeinMMO.

Wann startet Track Stars? Wie üblich kündigt auch in dieser Woche der Ladebildschirm zu Ultimate Team den Start der neuen Promo an. Track Stars startet heute, am 15. November um 19:00 Uhr, in FC 25 Ultimate Team.

Dann verschwinden die Centurions-Karten und ihr könnt auf neue Track-Stars-Karten hoffen.

Worum geht es bei dem Event? Welches Konzept das neue Event verfolgt ist aktuell noch nicht bekannt. Der Ladebildschirm verrät aber bereits, dass es neben neuen Spezialkarten auch neue Hero-Karten geben wird. Welche das sein könnten, verraten euch die Leaks weiter unten im Beitrag.

Der Name „Track Stars“ könnte darauf hindeuten, dass die Promo etwas mit Leichtathletik oder besonderer körperlicher Fitness zu tun haben könnte. So könnten besonders athletische Spieler und Spielerinnen neue Spezialkarten sowie neue PlayStyles erhalten.

Alle Leaks zu Track Stars in FC 25 Ultimate Team

Welche Inhalte bietet das neue Event? Offiziell sind die neuen Spezial- und Hero-Karten noch nicht bekannt. Der bekannte FUT-Leaker Fut Sheriff hat allerdings eine ganze Reihe an Karten veröffentlicht, die in der Promo auftauchen könnten.

Diese Leaks gibt es aktuell: Fut Sheriff hat folgende Spielerinnen und Spieler auf sein X-Kanal veröffentlicht, die in der neuen “Track Stars”-Promo erscheinen sollen.

Track Stars:

Van de Ven

Courtois

Inigo Martinez

Chaka

Chiesa

Oshoala

Diaby

Adeyemi

Davies

Gordon

Hernández

Beasley

Oberdorf

Ruben Dias

Track Stars Heroes:

Ginola

Lúcio

Córdoba

Cole

Okocha

Giuly

Donovan

Kewell

Bedenkt aber, dass es sich hierbei lediglich um unbestätigte Leaks handelt. Das finale Tracks Stars Team kann am Ende ganz anders aussehen.

Was sagt ihr zu der Promo? Was erwartet ihr für Inhalte? Verratet es uns doch gerne in den Kommentaren! Und wenn ihr wissen wollt, welche RTTK-Karten demnächst Upgrades erhalten können, dann schaut doch mal hier rein: EA FC 25 RTTK Tracker für alle Spieler: Upgrades, Fortschritte und wichtige Termine im Überblick