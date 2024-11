EA FC 25: Centurions Event startet – Alle Leaks und Infos

Was sagt ihr zu der Promo? Was erwartet ihr für Inhalte? Verratet es uns doch gerne in den Kommentaren! Und wenn ihr wissen wollt, welche RTTK-Karten demnächst Upgrades erhalten können, dann schaut doch mal hier rein: EA FC 25 RTTK Tracker für alle Spieler: Upgrades, Fortschritte und wichtige Termine im Überblick

In Dragon Age: The Veilguard gibt es mehrere geheime Enden – So schaltet ihr sie frei

In EA FC 24 kehrte Centurions zurück und erweiterte das Angebot an Karten und brachte neben den 100er Karten auch noch Ultimate-Team-Lieblinge sowie Centurion-Icons zu Ultimate Team.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to