EA FC 25: Ballon d’Or Event ist jetzt live: Alle Infos zur ersten Wochenend-Promo in Ultimate Team

Am Freitag, dem 8. November 2024, ist ein neues Event in EA FC 25 erschienen. Die Promo findet hauptsächlich am Wochenende vom 8. bis 10. November statt und gibt euch extrem starke Leihprofis. Auf MeinMMO lest ihr alle wichtigen Infos zum Ballon d’Or Event.

Was ist das für ein Event? Das Ballon d’Or Event feiert in FC 25 seine Premiere. Es steht im Zusammenhang mit der Wahl des Weltfußballers, die am 28. Oktober 2024 in Paris stattfand.

Bei der Preisverleihung wird von einer internationalen Auswahl an Journalisten, der beste Profi einer Saison bestimmt. Die Gewinner bei den Frauen und Männern erhalten einen goldenen Ball (franz. Ballon d’Or).

Die Spieler, die bei der Wahl in den Top 10 gelandet sind, bekommen an diesem Wochenende starke Spezialkarten. Damit gibt es insgesamt 20 Ballon-d’Or-Profis, von denen ihr leihweise 2 bis zum 12. November 2024 erhaltet.

So läuft das Ballon d’Or Event-Wochenende in FC 25 ab

Wie bekommt ihr die Spezialkarten? Die Ballon-d’Or-Profis bekommt ihr, indem ihr euch ab sofort bei Ultimate Team einloggt. Im Shop stehen euch nach dem Log-In zwei Spielerwahlen aus jeweils 5 Profis zur Verfügung, eine Wahl zwischen 5 Männer-Spezialkarten, eine Wahl zwischen 5 Frauen-Spezialkarten.

Wichtig: Ihr könnt die Spieler nicht aus Packs ziehen. Sie stehen euch lediglich in den 2 Spielerwahlen zur Verfügung.

Welche Spieler stehen zur Auswahl? Ihr könnt zwischen 5 zufällig vorgeschlagenen Profis entscheiden. Dabei könnten euch bei den Frauen und Männern folgende Karten zur Verfügung stehen:

Ballon d’Or-Spezialkarten der Frauen

Spielerin (Rating) Verein (Position) Upgrade zur Goldkarte Aitana Bonmatí (97) FC Barcelona (ZM) +6 Gwinn (95) FC Bayern (RV) +12 Tarciane (95) Houston Dash (IV) +25 Hansen (95) FC Barcelona (RF) +5 Horan (95) Olympique Lyon (ZM) +9 Salma Paralluelo (95) FC Barcelona (LF) +16 James (95) FC Chelsea (RF) +9 Rodman (95) Washington Spirit (RM) +11 Katoto (95) Paris Saint-Germain (ST) +7 Smith (95) Portland Thorns (ST) +6

Mögliche Aushwahl bei der Ballon d’Or Profiwahl der Frauen

Ballon d’Or-Spezialkarten der Männer

Spieler (Rating) Verein (Position) Upgrade zur Goldkarte Rodri (97) Manchester City (ZDM) +6 Vinícius Júnior (95) Real Madrid (LF) +5 Bellingham (95) Real Madrid (ZOM) +5 Haaland (95) Manchester City (ST) +4 Mbappé (95) Real Madrid (ST) +4 Kane (95) FC Bayern (ST) +5 Rúben Dias (95) Manchester City (IV) +7 Saliba (95) FC Arsenal (IV) +8 Lamine Yamal (95) FC Barcelona (RF) +14 Martínez (95) Lombardia FC* (ST) +6 *Inter Mailand

Mögliche Auswahl bei der Ballon d’Or Profiwahl der Männer

Sichert euch mit den Ballon d’Or-Profis Saisonpunkte und Packs

Was bringen euch die Ballon d’Or-Profis? Die Spezialkarten sind nicht nur stark, sondern bescheren euch zusätzliche Saisonpunkte (SP) für den Season Pass und Upgrade-Packs.

In den Zielen findet ihr in der Kategorie „Live“ den Aufgabenblock „Ballon-d’Or-Komplettpaket“. Dort seht ihr 10 verschiedene Aufgaben aufgelistet, die ihr innerhalb der nächsten 4 Tage bis Dienstag, dem 12. November, bis 19:00 Uhr erledigen könnt.

Generell gibt es 2 Möglichkeiten, wie ihr euch an diesem Wochenende mit den Aufgaben zusätzliche SP und Packs verdienen könnt:

Schließt an 4 Tagen die „tägliche Ballon d’Or-Challenge“ ab

Spielt mit mindestens einem eurer „Ballon d’Or-Profis“ in verschiedenen Modi und erfüllt dabei Aufgaben

Die meisten Aufgaben könnt ihr ganz entspannt im Squad Battles Modus erledigen. Habt ihr alle Challenges erledigt, wartet nicht nur ein starkes 4x-84+Upgrade-Pack auf euch, sondern auch 1000 SP, was einem ganzen Level im Season Pass entspricht.

Wie ihr mehr als 1000 SP in weniger als 10 Minuten verdient, lest ihr hier: EA FC 25 Season Pass: Über 1000 XP in nur 10 Minuten verdienen – So funktioniert’s

Natürlich könnt ihr die Ballon-d'Or-Profis auch in sämtlichen anderen Modi nutzen. Zum Beispiel dürften sich euch in der Weekend League weiterhelfen. Doch auch eure Gegner werden ihre Teams mit diesen Spezialkarten verstärken.