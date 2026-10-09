Dragon’s Dogma 2 hat sich noch nie so gut angefühlt, weil es jahrelange Probleme endlich löst

Dragon’s Dogma 2 bringt mit Dark Arisen einen umfangreichen DLC mit neuen Inhalten. MeinMMO-Redakteur Benedikt Schlotmann meint: Das Action-RPG hat sich noch nie so gut angefühlt, aber das hat nicht mal unbedingt was mit dem DLC selbst zu tun, sondern mit vielen anderen Verbesserungen.

In den letzten Jahren habe ich viel Zeit mit der „Dragon’s Dogma“-Reihe verbracht. Insbesondere die intensiven Kämpfe, in denen ich mehrmals zwischen Freude und Verzweiflung hin und her schwanke, machen für mich den enormen Spielspaß aus. Fast 60 Stunden habe ich mittlerweile in den zweiten Teil gesteckt.

Das Action-RPG wurde aber lange sträflich vernachlässigt. Capcom hüllte sich 2 Jahre lang in Schweigen und niemand wusste, wie es mit dem Spiel weitergehen wird. Ich hatte die Hoffnung fast aufgegeben. Jetzt endlich kommt mit dem DLC „Dark Arisen“ echter Nachschub für das Action-Spiel.

Ich habe das DLC mittlerweile etliche Stunden gespielt, nachdem mich bereits Kollege Niko mit seiner Begeisterung angesteckt hatte. Doch das echte Highlight sind für mich etliche Verbesserungen, die das Spiel in den letzten Wochen und Monaten erhalten hat. Dazu gehören für mich die verbesserte Performance und die zusätzlichen Charakter- und Speicher-Slots, wegen der ich das Spiel überhaupt wieder ausgepackt habe.

Und das Beste daran ist: Die Verbesserungen sind alle kostenlos und setzen nicht den neuen DLC voraus.

Video starten Dragon’s Dogma 2 zeigt im Ankündigungstrailer den neuen DLC „Dark Arisen“ Autoplay

Viele Verbesserungen in den letzten Monaten

Zu Beginn wurde das Spiel zurecht für viele Probleme kritisiert. Seit seinem Release im März 2024 hat sich bei Dragon’s Dogma 2 einiges getan. Und das meiste davon in den letzten Monaten. Denn hier kamen etliche, umfangreiche Verbesserungen, die das Spiel rundum erneuert haben. In meinen Augen fühlt sich Dragon’s Dogma 2 seitdem so gut wie nie an:

Neue Speicher-Slots: Bisher gab es nur einen einzigen Speicherstand und mit Mods und Tricks konnte man einen zweiten anlegen oder den ersten löschen. Mit einem Update wurde die Anzahl der Slots jetzt auf 3 erweitert.

Bisher gab es nur einen einzigen Speicherstand und mit Mods und Tricks konnte man einen zweiten anlegen oder den ersten löschen. Mit einem Update wurde die Anzahl der Slots jetzt auf 3 erweitert. Erweiterte Speicherfunktion: Ihr könnt jetzt immer und überall speichern und nicht mehr nur in der Taverne. Das ist sehr praktisch und hat mir schon den ein oder anderen Kampf gerettet.

Ihr könnt jetzt immer und überall speichern und nicht mehr nur in der Taverne. Das ist sehr praktisch und hat mir schon den ein oder anderen Kampf gerettet. Neuer Schwierigkeitsgrad: Mir war Dragon’s Dogma 2 bisher zu leicht. Mit dem Schwierigkeitsgrad „Schwer“ habe sogar ich zu kämpfen.

Mir war Dragon’s Dogma 2 bisher zu leicht. Mit dem Schwierigkeitsgrad „Schwer“ habe sogar ich zu kämpfen. Anpassung der Drachenpest: Die Entwickler haben die Drachenpest angepasst, die sich der eigene Pawn einfangen konnte. Früher war sie obernervig, jetzt ist sie nur noch normal nervig, aber die Buffs gleichen die Nachteile etwas aus. Und man erkennt die Pest deutlich schneller.

Die Entwickler haben die Drachenpest angepasst, die sich der eigene Pawn einfangen konnte. Früher war sie obernervig, jetzt ist sie nur noch nervig, aber die Buffs gleichen die Nachteile etwas aus. Und man erkennt die Pest deutlich schneller. Mehr Waffenfähigkeiten-Slots: Anstatt 4 gibt es jetzt 6 davon. Dafür sind Gegner auch stärker geworden. Viele Spieler hatten das gefordert, um die Kämpfe dynamischer und abwechslungsreicher zu gestalten.

Anstatt 4 gibt es jetzt 6 davon. Dafür sind Gegner auch stärker geworden. Viele Spieler hatten das gefordert, um die Kämpfe dynamischer und abwechslungsreicher zu gestalten. Ewiger Reisestein und Reisepunkte: Ihr könnt jetzt von überall kostenlos zu verschiedenen Zielkristallen teleportieren. Das spart die ewige Lauferei, wenn man am Ende der Karte steht. Wer will, kann aber weiterhin das alte System nutzen und die Reisesteine verbrauchen. Es entzerrt aber das etwas eigenwillige Schnellreise-System von Dragon’s Dogma 2.

Ihr könnt jetzt von überall kostenlos zu verschiedenen Zielkristallen teleportieren. Das spart die ewige Lauferei, wenn man am Ende der Karte steht. Wer will, kann aber weiterhin das alte System nutzen und die Reisesteine verbrauchen. Es entzerrt aber das etwas eigenwillige Schnellreise-System von Dragon’s Dogma 2. Eine deutlich bessere Performance: Nach 2 Jahren (lang hat’s gedauert!) läuft das Spiel endlich sauber und flüssig, selbst mit vielen Menschen in einer Großstadt.

Nach 2 Jahren (lang hat’s gedauert!) läuft das Spiel endlich sauber und flüssig, selbst mit vielen Menschen in einer Großstadt. Anpassung vom Grind: Ihr bekommt endlich mehr Gegenstände, die zu eurer Charakterklasse passen und weniger Müll : Also nicht drei Magierstäbe, obwohl ihr eigentlich Dieb seid und euer Pawn Krieger.

Für mich sind allein die zusätzlichen Save-Slots, der neue Schwierigkeitsgrad und die Performance bereits Gründe, dem Spiel erneut eine Chance zu geben. Viele dieser Anpassungen wurden auch lange von der Community gefordert, etwa die Waffenslots oder mehr Speicherstände.

Perfekt ist das Spiel aber weiterhin nicht, weil es immer noch ein paar nervige Macken gibt.

Dragon’s Dogma 2: Beim Kampf gegen einen Golem, mischt sich plötzlich ein Greif ein. Dragon’s Dogma 2: In einer Höhle begegnet meine Gruppe einem untoten Magier. Er hatte sich in einer Kiste versteckt.

Ein paar alte, nervige Probleme bleiben bestehen

Die Gegner-Vielfalt bleibt beim Alten: Euch begegnen weiterhin vier verschiedene Varianten der Echsen oder Gruppen aus Goblins. Die Haupt- und Nebenquests bleiben ebenfalls so wie vorher. Das heißt: Hat euch vorher schon die Story nicht vom Hocker gerissen, wird sie das heute auch nicht tun. Das haben auch der neue DLC und die neuen Herausforderungs-Dungeons nicht geändert.

Zusätzliche Vocations, also Charakterklassen, sind weder mit den kostenlosen Updates noch mit dem DLC hinzugekommen.

Das Problem, welches mich jedoch mit Abstand am meisten stört, ist die teilweise unterirdische Wegfindung der Begleiter (Pawns):

Nehme ich in einer Höhle eine steile Leiter und stehe dann auf der nächsten, höheren Ebene, verzweifeln die Pawns teilweise daran, die gleiche Leiter nach oben zu nehmen. Einer bleibt unten, einer geht ständig rauf und runter und der dritte steht bei mir oben. Gehe ich weiter, dann rennen die Pawns einen riesigen Umweg zu mir, anstatt die Leiter zu nutzen. Das wäre auch zu einfach.

In einem Fall überholte mich ein Pawn in der freien Welt, rannte über die Klippe hinweg und landete im Wasser, wodurch er ertrank bzw. von den Laken verschlungen wurde.

In einer anderen Situation hing ein Pawn in einem Baum fest und wollte partout nicht mehr herauskommen. In einem Bosskampf kann das schnell tödlich enden. In meinem Fall war es nur ein Minotaurus, aber auch der kann kräftig zuschlagen. Besonders doof, wenn die Heilerin entschieden hat, das Picknick im Baum sei die bessere Idee.

Diese Wegfindungsprobleme sind ziemlich ärgerlich und haben mich vermutlich am meisten fluchen lassen.

Dragon’s Dogma 2: Ein Minotaurus versperrt meiner Gruppe den Weg. Mit Feuer lässt er sich aber leicht erledigen. Dragon’s Dogma 2: In den neuen Höhlen findet ihr diese Tore, die sich nur nach einem Kampf öffnen lassen.

So hätte Dragon’s Dogma 2 zum Release sein müssen

Ich bin ehrlich: Zum Release habe ich rund 20 Stunden in das Spiel gesteckt und es dann zur Seite gelegt. Das lag vor allem an den nervigen Problemen, von denen jetzt die meisten Geschichte sind. Haben euch genau diese Probleme genervt oder hat euch, wie mir, der zweite oder dritte Charakter-Slot gefehlt, dann lohnt sich die Rückkehr in die Welt auf jeden Fall.

Dragon’s Dogma 2 fühlt sich jetzt viel runder und kompletter an als zu seinem Release im März 2024. Selbst, wenn ihr euch den neuen DLC nicht kaufen werdet, solltet ihr dem Grundspiel noch einmal eine Chance geben, weil sich so viel verbessert und sich zum Positiven geändert hat. Definitiv nicht alles, aber so hätte ich mir das Spiel zum Release gewünscht.

Dragon’s Dogma 2: Die Welt lädt weiterhin stark zum eigenständigen Erkunden ein.

Werdet ihr Dragon’s Dogma 2 eine zweite Chance geben oder ist das Spiel für euch zu viel verschenktes Potential? Schreibt es mir in die Kommentare!

Falls ihr euch zum Start des DLCs zum ersten Mal das Spiel kaufen wollt und auf das Bundle gewartet habt, dann schaut in den umfangreichen Beitrag von Kollege Karsten bei uns auf MeinMMO. Hier erklärt er euch, auf welche Dinge ihr im Spiel achten solltet: Dragon’s Dogma 2: 30 Dinge, die ich gerne vor dem Start gewusst hätte – Einsteiger-Guide