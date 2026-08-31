Im neuen DLC von Dragon´s Dogma 2 erscheint ein Drache, der eine eigene Zombie-Apokalypse auslösen kann

Dragon’s Dogma 2 kehrt dieses Jahr mit der Erweiterung Dark Arisen zurück. Neben einem neuen Gebiet und neuen Gameplay-Aspekten, ist der Eyecatcher wohl der gruselige Drache, der nicht nur beeindruckend aussieht. MeinMMO hat die Entwickler nach den Ideen hinter der Kreatur gefragt.

Um welchen Drachen geht es? Am 9. Oktober 2026 erscheint Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen. Das ist eine Erweiterung zum Fantasy-RPG von Capcom, das ursprünglich 2024 erschienen ist. Das soll dem Spiel einiges hinzufügen:

Eine Switch-2-Version für DLC und Hauptspiel

Ein neues, verschneites Gebiet

Neues Loot-System

Statt 4, kann man 6 Action-Skills ausrüsten (und neue Skills gibt’s auch dazu)

Die Lost Rites als 12 neue Dungeons

Neue Story und Hauptquest

Das Cover des DLCs wird dabei von einem neuen furchteinflößenden Gegner geziert: Dem gigantischen Gefallenen Drachen, einem Zombie-Drachen.

Was es mit ihm auf sich hat und was uns die Entwickler dazu im Interview auf der gamescom verraten haben, erfahrt ihr nach dem Trailer.

Video starten Dragon’s Dogma 2 zeigt im Ankündigungstrailer den neuen DLC „Dark Arisen“ Autoplay

Ein Drache und seine ganze Zombie-Horde

Was ist der Fallen Dragon für eine Kreatur? MeinMMO-Redakteur Nikolas Hernes konnte sich in der gamescom-Demo zu Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen bereits mit dem Gefallenen Drachen kloppen und da sah man, was für mächtige Fähigkeiten der Drache hat.

Capcom selbst beschreibt ihn als leblosen Kadaver , der über die Erde wandert, und das zeigte er auch im Kampf. Allen voran kotze er im Kampf mehrfach eine Horde von Zombies aus, die den Spieler und seine Begleiter attackierten. Ein Drache, der seine eigene Zombie-Apokalypse auslösen kann, stellt selbst den Nachtkönig in Game of Thrones mit seinen wiederbelebten Kreaturen in den Schatten – MeinMMO-Redakteur Karsten dachte dabei direkt an den Lich King aus World of Warcraft.

Hinzu kommt, dass er dank seiner Größe selbst ziemlich viel Schaden anrichten kann und wie man am Ende der Demo erleben musste: Selbst abgeschnittene Gliedmaßen konnte er einfach wieder wachsen lassen. Im Interview mit Game Director Kento Kinoshita fragten wir auch nach der Idee hinter der neuen Kreatur:

Das Ausgangskonzept für diesen Charakter war eigentlich die Idee eines Zombie-Drachen oder eines untoten Drachen. In der Welt von „Dragon’s Dogma“ sind die Herzen der Drachen ein wirklich wichtiges Konzept. Daher entstand die Idee, dass es diesen herzlosen Drachen mit einem Loch in der Brust geben könnte, der scheinbar unsterblich ist und den man im Gameplay sogar dann noch sehen würde, wenn man ihm Teile abschneidet – diese regenerieren sich und wachsen nach. Diese Frage also: Wie kann so etwas in dieser Welt überhaupt existieren? Wie sollen wir ihn besiegen? Sowohl aus visueller als auch aus spielerischer Sicht hielt ich das für eine wirklich spannende Richtung, die es weiterzuentwickeln galt. Kento Kinoshita über den gefallen Drachen aus Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen.

Welche Verbindung der Drache mit dem neuen Charakter Eir hat, wollte uns der Director aber nicht verraten. Dafür muss man dann wohl bis zum Release warten.

Das ganze Interview zu Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen mit Game Director Kento Kinoshita und Producer Yoshiaki Hirabayashi veröffentlichen wir innerhalb der nächsten Tage.

Wie steht ihr zu Dragon’s Dogma 2 und welches Monster gefiel euch im Hauptspiel am besten? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Eine Überraschung auf der diesjährigen gamescom war ein neues Spiel der Genshin-Impact-Entwickler: Monster Hunter trifft auf Elden Ring: Ich konnte als eine der ersten Personen aus Deutschland Nodusfall zocken – so gut wird es