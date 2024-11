Dragon Age: The Veilguard: Alle einzigartigen Gegenstände und wo ihr sie findet

In Dragon Age: The Veilguard könnt ihr euren Charakter Rook mit verschiedenen Ausrüstungs-Teilen ausstatten. Einige besondere Teile stechen dabei heraus: die rot unterlegten einzigartigen Items. MeinMMO listet euch alle dieser besonderen Gegenstände auf und verrät, wie ihr sie bekommt.

Was sind einzigartige Items? In The Veilguard haben alle Items besondere Effekte. Einzigartige Gegenstände stechen aber besonders heraus und sind dabei sogar so speziell, dass sie im Prinzip einen Build alleine definieren können.

Anders als reguläre Items könnt ihr einzigartige Gegenstände nicht aufwerten oder upgraden. Dafür kommen sie mit deutlich erhöhten Grundwerten, die besonders früh im Spiel alle anderen Items locker ausstechen. Verzaubern könnt ihr sie übrigens auch.

Beachtet, dass wir noch am Sammeln von Informationen sind. Im Moment findet ihr hier alle Items des Kriegers, der sich besonders für den Start als Klasse eignet. Wir erweitern den Artikel entsprechend. Schreibt uns gerne in die Kommentare, wenn ihr ein Item findet, das in der Liste noch fehlt.

Spoiler-Warnung: Wir versuchen, im Artikel möglichst wenig über die Story zu verraten. Allerdings ist es an einigen Stellen nicht möglich, ohne bestimmte Erwähnungen zu erklären, wie ihr die Items bekommt, da sie teilweise Belohnungen aus Quests sind.

Alle einzigartigen Waffen und Schilde mit Fundort

Der harte Weg (Axt): Im südlichen Zentrum von Treviso. Ihr erreicht das Dach eines Gebäudes vom Schnellreise-Punkt „Straßen der klingenden Münze“ aus über ein Gerüst. Schiebt das Buchregal zur Seite, auf dem Balkon steht die Truhe.

Merediths Vermächtnis (Schwert): Belohnung für „Der Schatz der Haischlund-Höhlen“, nachdem ihr Taashs Quests abgeschlossen habt.

Mythals Licht (Schwert): Ihr müsst Mythal überzeugen, euch zu helfen, ohne sie zu bekämpfen.

Verteidiger der Nekropole (Schild): Im Nordosten vom Arlathan-Wald. Der Bereich steht erst nach einigen Quests offen.

Inschriften-Stein (Schild): Beim Händler der Trauerwacht ab Rang 4.

Keil des Schicksals (10 Jahre gereift) (Schild): Nachdem ihr alle Quests in den Hossland-Feuchtlanden abgeschlossen habt, zieht sich die Verderbnis langsam zurück. Am mittleren Reisepunkt im Osten öffnet sich nun ein kleiner Bereich mit der Kiste, dort befindet sich der Schild.

Sargschärfe (Zweihandaxt): In einer Kiste in der Kreuzung. Ihr müsst zuvor Wiedergänger in der Welt besiegen und ihre Essenz sammeln, um die Türen zu öffnen. Gehört zur Quest „Herz der Verderbtheit“.

Brachialer Hammer (Zweihandstreitkolben): Belohnung für den Abschluss von Taashs Quest, in einer Schatzkammer nach dem finalen Boss.

Alle einzigartigen Rüstungen mit Fundort

Säule der Verstorbenen (schwer): Im Boss-Raum nach dem Sieg über den besessenen, untoten Drachen in der Nekropole (nach der Quest „Rastlose Geister“).

Extravagante Plattenrüstung (schwer): Beim Händler der Meister des Schicksals ab Rang 4.

Entschlossenheit des Imperiums (schwer): Beim Händler der Schattendrachen ab Rang 4. Denkt dran, dass eure Entscheidung zwischen Minrathous und Treviso hier Konsequenzen hat.

Arlathans Fall (mittel): Beim Händler der Schleierspringer ab Rang 4.

Gefieder der zornigen Krähe (mittel): Beim Händler der Krähen ab Rang 4. Denkt dran, dass eure Entscheidung zwischen Minrathous oder Treviso Konsequenzen hat.

Abschluss des Magisters (leicht): In den Kanälen von Dockstadt, nachdem ihr gegen einen Dämon gekämpft habt. Ihr seht die Truhe früh, erreicht sie aber erst nach etlichen Nebenquests kurz vor Ende des Spiels.

Präsenz des Kommandanten (leicht): Beim Händler der Grauen Wächter ab Rang 4.

Alle einzigartigen Helme mit Fundort

Armet der Krähe (schwer): Beim Schwarzen Emporium in Dockstadt; ihr erhaltet die Einladung spät im Spiel.

Helm des Feldkommandanten (schwer): Im Süden der Hossberg-Feuchtlande, nachdem ihr die Pustel zerstört und den Boss dort vernichtet habt.

Stummer Blick des Paragon (mittel): In einer Kiste während Hardings letzter persönlicher Quest.

Letzte Atemzüge (mittel): Belohnung für die Heimsuchung-Questreihe der Trauerwacht.

Eisenschleier (leicht): Im Osten vom Arlathan-Wald auf einer Insel mit einem Wächter-Konstrukt. Ihr müsst zuvor die Kristalle mit Strahlen aus umliegenden Türmen verbinden. Die Möglichkeit schaltet ihr im Verlauf einiger Quests frei, falls ihr noch nicht so weit seid.

Alle einzigartigen Amulette mit Fundort

Die Bürde: In einer Kiste in der Kreuzung. Ihr müsst zuvor Wiedergänger in der Welt besiegen und ihre Essenz sammeln, um die Türen zu öffnen. Gehört zur Quest „Herz der Verderbtheit“. Übrigens ein hervorragendes Item für einen Schnitter-Build als Krieger.

Unnachgiebiger Stein: Jagt nach Taashs Quest einen weiteren Drachen. Das Amulett ist die Belohnung.

Eine fahle Reflexion: Nach der Begegnung mit Mythal in einer Kiste entlang des nun offenen Wegs.

Alle einzigartigen Ringe mit Fundort

Andrastes Wille: In einer Kiste in der Kreuzung. Ihr müsst zuvor Wiedergänger in der Welt besiegen und ihre Essenz sammeln, um die Türen zu öffnen. Gehört zur Quest „Herz der Verderbtheit“.

Der letzte Ausweg: In einer Kiste in der Kreuzung. Ihr müsst zuvor Wiedergänger in der Welt besiegen und ihre Essenz sammeln, um die Türen zu öffnen. Gehört zur Quest „Herz der Verderbtheit“.

Essenzwirbel: (Fundort aktuell unbekannt)

Schlund der schwarzen Stadt: Besiegt 50 Dunkle Brut in der Kreuzung. Ihr findet die Truhe im Verderbten Baum im Nordosten.

Ruf der Halle: Besiegt 10 Wellen in der Arena in der Halle des Heldenmuts.

Krummschweifs Wappen: Löst das Statuen-Rätsel an der Küste von Rivain. Erst zugänglich, nachdem ihr Taashs Quests abgeschlossen habt.

Alle einzigartigen Gürtel mit Fundort

Glorreiches Ultimatum: Belohnung für die Quest: „Auch die Toten erzählen“.

Jennys Gürtel: Reist in Treviso zum zentralen Schnellreise-Punkt, nachdem ihr alle Nebenquests dort abgeschlossen habt und begebt euch zum Dellamorte-Anwesen. Dort findet ihr im Innenhof ein Statuen-Rätsel: nutzt Lucanis’ Kraft, um mit den Rissen zu interagieren dreht die Statuen in die Richtung, in die die erscheinenden Geister-Abbilder zeigen legt die Hebel um, die ihr über die Hände erreicht nachdem ihr die letzte Statue hinter dem Fallgatter gedreht habt, öffnet sich eine Tür und ihr erreicht die Truhe mit dem Gürtel