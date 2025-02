Während sein Studio schließt, schreit Dr Disrespect vor Freude, weil das Geld auf YouTube wieder fließt

Der Streamer Guy „Dr Disrespect“ Beahm jubelte am 30. Januar: Zwar schloss an dem Tag sein ehemaliges Gaming-Studio Midnight Society, aber nach 6 Monaten fließt wieder Geld von YouTube. Und das hat er wohl auch bitter nötig, nachdem er, laut Berichten, zuletzt viele Zuschauer verloren hat.

Das war die Nachricht: Am 30. Januar kamen für Dr Disrespect zwei Nachrichten:

Das von ihm gegründete Gaming-Studio Midnight Society macht endgültig dicht und entlässt alle Angestellten

Die Monetarisierung seines YouTube-Kanals ist nach 6 Monaten wieder hergestellt

Aus dem Studio und aus der Monetarisierung bei YouTube war Dr Disrespect zur gleichen Zeit geworfen worden, im Juni 2025. Es kam heraus, dass er 2017 mit einer minderjährigen Person unangemessene Nachrichten über den Chat von Twitch ausgetauscht hatte und deshalb 2020 von Twitch gebannt worden war.

Die späte Enthüllung, warum er von Twitch gebannt wurde, löste „Grooming“-Vorwürfe gegen Dr Disrespect aus, die er bestritt. Doch viele Geschäftspartner beendeten ihre Beziehung zu Dr Disrespect, eben auch sein Studio und YouTube.

Dr Disrespect ist sichtbar erleichtert, schaut durch

So reagiert er jetzt: Die Nachricht, dass wieder Geld auf YouTube fließt, scheint Dr Disrespct über alle Maße zu erleichtern. Der sonst so coole Mann, der sich zuletzt siegessicher zeigt und für 2025 ein großes Comeback angekündigt hätte, lässt ein Stück weit die Maske fallen, jubelt und wirkt ehrlich erleichtert.

Immer wieder sieht man ein dickes Grinsen, er klatscht in die Hände und atmet hörbar durch. Es ist ihm offenbar ein Stein vom Herzen gefallen.

Warum ist er so erleichtert? Auch wenn Dr Disrespect sich das nicht anmerken lässt, lief es für ihn zuletzt nicht gut.

Er ist zwar auf die Plattform „Rumble“ gewechselt, hatte hier aber offenbar nicht den gewünschten Erfolg. Schlimmer: Auch auf YouTube sind seine Zahlen eingebrochen.

Wie die Seite Dexerto unter Bezugnahme auf StreamersCharts berichtet, war der Januar 2025 ein „besorgniserregender Monat“ für DrDisresepct, dessen Zuschauerzahlen auf 12.003 im Schnitt gefallen waren.

Noch im Oktober 2021 hätte er immer wieder über 20.000 Zuschauer auf YouTube gehabt, heißt es. Doch im Dezember seien seine Zuschauerzahlen häufiger unter die 10.000 gerutscht.

Da scheint Dr Disrespect sich gerade eher um das eigene Geld zu sorgen als um das Schicksal seiner früheren Mitarbeiter und Kollegen.

YouTube spricht von sorgfältiger Prüfung

Das sagt YouTube: In einem Statement an Kotaku heißt es von YouTube:

DrDisrespect wurde zuvor aufgrund von Verstößen gegen unsere Richtlinien zur Verantwortung der Creator aus dem YouTube-Partnerprogramm ausgeschlossen. Creators, die von diesem Programm suspendiert wurden, können sich erneut um Zugang bewerben. Nach sorgfältiger Prüfung der jüngsten Aktivitäten des Kanals haben wir ihn wieder aufgenommen. Sollte es weitere Verstöße geben, werden wir entsprechende Maßnahmen ergreifen.

Dr Disrespect fühlt sich weiter Rumble verbunden

Wie geht es für ihn weiter? Dr Disrespect hat sich erneut klar zur Plattform Rumble bekannt. Die hätten an ihn geglaubt und unterstützt. Aber die Gaming-Community müsse Rumble noch für sich entdecken: Dr Disrsepect will dazu beitragen, Rumble zu etablieren.

So wird das diskutiert: Die Causa Dr Disrespect ist kontrovers und polarisiert stark. Es gibt da kein Mittelfeld:

Für seine Fans war er schon immer unschuldig und dass YouTube ihn nun freigibt, sieht man als klaren Win für ihn an. Für Fans ist Dr Disrespct ein großartiger Entertainer. Die Vorwürfe gegen ihn seien überzogen.

war er schon immer unschuldig und dass YouTube ihn nun freigibt, sieht man als klaren Win für ihn an. Für Fans ist Dr Disrespct ein großartiger Entertainer. Die Vorwürfe gegen ihn seien überzogen. Für seine Gegner ist es ein Skandal, dass er so leicht davonkommt. Immer wieder liest man das Wort Pädophil oder man fragt sich, wer diesen Predator 2025 überhaupt noch schaut. Hier wirft man YouTube vor, Groomer zu unterstützen.

Das steckt dahinter: Es passt alles nicht so ganz zusammen. Angeblich soll Dr Disrespect einen riesigen Deal auf Rumble kassiert haben, die Rede war von 25 Millionen $ (via dexerto). Das wirkte damals schon skurril, weil er in wirklich keiner guten Verhandlungslage war, um so einen Deal zu bekommen. Dass er sich jetzt so über die Monetarisierung auf YouTube freut, scheint auch gegen diese riesigen Summen zu sprechen.

Zum Image von Dr Disrespect gehört es, sich als überirdisch erfolgreich darzustellen und mit fantastischen Einnahmen zu protzen, obwohl man weiß, dass seine Einnahmen seit dem Twitch-Bann 2020 deutlich geschrumpft sind, weil ihm viele Werbe-Deals weggebrochen sind.

Dass YouTube ihn so früh monetarisiert, wirkt wie eine willkürliche Entscheidung. An den Gründen, warum man ihn de-monetarisiert hat, hat sich im letzten halben Jahr nichts geändert.

In jedem Fall hätte man sich schon mal ein offizielles Statement von Dr Disrespect auf Twitch gewünscht, dass es ihm leidtut, wie das mit Midnight Society gelaufen ist. Das Studio war praktisch zum Untergang verdammt, als der Skandal Dr Disrespect um die Ohren flog. Da hat jetzt so mancher Mitarbeiter, der vielleicht auch zum Studio gewechselt ist, weil er an den YouTuber geglaubt hat, jetzt einen starken Rückschlag erlebt. Aber Dr Disrespect scheint sich hier selbst als Opfer zu sehen: Mann verlässt sichere Stelle, wechselt zu Gaming-Traumjob bei DrDisrespect – Kündigt wegen üblem Boss