Studio wollte mit DrDisrespect das Shooter-Genre revolutionieren – Jetzt macht es dicht und Nutzer wollen ihr Geld zurück

Wie geht es dabei DrDisrespect? Das einstige Zugpferd des Studios scheint sich unterdessen wieder gefangen zu haben. Die Nachricht über das Ende von Midnight Society kommt am selben Tag, an dem der Kanal des Streamers auf YouTube wieder monetarisiert wird. Was es damit auf sich hatte, erfahrt ihr hier: YouTube drehte DrDisrespect nach seinem Skandal den Geldhahn ab – Doch er verdient trotzdem über 20.000 Dollar

Dieses Ziel dürfte der Release von Deadrop gewesen sein, denn letztlich hat das Studio in seiner über dreijährigen Geschichte kein einziges Spiel veröffentlicht. Dafür verkaufte man aber bereits NFTs . Insgesamt 10.000 Access-Pässe sollten für jeweils rund 50 US-Dollar an Founder verkauft werden.

Das sagt das Studio jetzt: In einem Post auf X wurde am späten Abend des 30. Januars 2025 unserer Zeit die Schließung von Midnight Society „nach drei unglaublichen Jahren“ bekannt gegeben. Man suche aktiv nach anderen Gaming-Studios, welche Interesse hätten, die talentierten Team-Mitglieder einzustellen, heißt es weiter.

