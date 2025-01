Wenigstens ein gefallener Streamer findet nach hartem Jahr die Worte, um seine Fans zu begeistern

Doch letztlich zählten nur seine Fans für ihn: Diejenigen, die immer da seien, die an einen glauben, die nicht zweifeln. Diese Leute trieben ihn an, für die mache er das alles.

Das sagt er jetzt: In einer langen Nachricht auf X an seine Fans spricht Dr Disrespect am 31.12.2024 nicht über Fehler oder Schuld, sondern vor allem über Dankbarkeit. Er erklärt, wie dankbar er seinen „wahren Fans“ ist, die während des Sturms zu ihm standen.

In einem neuen Shooter auf Steam müsst ihr so schnell es geht looten und craften, um im Kampf eine Chance zu haben

Um den US-Streamer Dr Disrespect hatte es schon immer viel Aufregung gegeben. Der hatte nie ein so sauberes Image. 2017, am Höhepunkt seines Erfolgs, verschwand er von der Bildfläche, gestand später, er habe seine Frau betrogen. Spätestens 2020, als er permanent von Twitch gebannt wurde, wusste man, dass etwas im Argen lag.

Wer ist 2024 bei den Streamern gefallen? Hier in Deutschland gab es 2024 unter anderem Skandale um AnnieTheDuck und Simon Unge. Das sind Influencer, die über viele Jahre als vorbildlich galten, deren Image aber in wenigen Monaten zerbröselte, als ein Verhalten ans Licht kam, das von vielen als unmoralisch angesehen wurde.

Wenige Streamer haben ein so hartes Jahr 2024 hinter sich wie Guy „Dr Disrespect“ Beahm. In Deutschland fielen zwar auch Streamer wie AnnieTheDuck oder Simon Unge tief, aber Dr Disrespect scheint der einzige von ihnen zu sein, der sich der Öffentlichkeit stellt.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to