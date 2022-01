Eines der größten PvP-Spiele auf Steam beeindruckt mit Koop-Event – Spieler wollen es permanent

Dota 2 ist ein MOBA, das auf der erfolgreiche Warcraft 3 Mod "Defence of the Ancients" basiert. Aus der Vogelperspektive wird ein Held gesteuert, der zusammen m...

Dieser Wunsch wird nochmal damit befeuert, dass zeitgleich mit der aktuellen Version des Labyrinths auch erstmals Controller-Support als experimentelles Feature in DotA 2 kam. Das wiederum, so die Gerüchte auf reddit, könnte dazu führen, dass Valve womöglich wirklich eine eigenständige Version von Aghanim’s Labyrinth auf dem kommenden Steam Deck bringen könnte.

Was ist Aghanim’s Labyrinth? Der Spielmodus Aghanim’s Labyrinth kam im Sommer 2020 erstmals in das MOBA DotA 2. Darin ging es darum, dass bis zu 4 Spieler gemeinsam sich durch KI-Gegner und vertrackte Maps kämpften.

Das MOBA-Spiel Do tA 2 ist auf Steam eines der größten kompetitiven Spiele, doch ausgerechnet ein Koop-Event beeindruckt gerade die Spieler. Im Modus Aghanim’s Labyrinth könnt ihr euch mit Freunden gegen KI-Gegner beweisen. Das macht so viel Spaß, dass viele Spieler sich den Modus permanent wünschen.

