Die Nintendo Switch ist bei MediaMarkt zum Spitzenpreis erhältlich!

Zwar war die Nintendo Switch in der Vergangenheit schon einmal billiger als die aktuellen 300 Euro, dennoch ist der aktuelle Preis für die Versionen in Grau sowie Neon-Rot und Neon-Blau bei MediaMarkt für eine originalverpackte Switch kaum zu schlagen. Wenn ihr die Konsole noch nicht besitzt und die neuen Features der OLED-Version nicht benötigt, ist das eure Chance zuzugreifen!

Grund für den niedrigen Preis dürfte die neue OLED-Variante sein, die bereits am 8. Oktober 2021 erscheint. Deren größte Unterschiede zum jetzigen Modell sind jedoch nur der neue Bildschirm sowie bessere Soundausgabe. Flüssiger werden die Spiele auf dem neuen Modell also nicht laufen und auch bei den Ladezeiten wird sich nichts ändern.

Wer auf beides nicht viel Wert legt, kann dadurch die alte Version der Spielkonsole richtig günstig abgreifen! Ihren historisch niedrigsten Preis hat sie damit zwar nicht erreicht – der liegt verschiedenen Vergleichsplattformen im Verlauf des letzten Jahres bei 239,95 Euro – dennoch ist das aktuelle Angebot ideal für Interessenten der Konsole!

Auch die Switch Lite ist im Angebot

Wenn ihr keine Verwendung für die abnehmbaren Controller der normalen Switch habt, lohnt sich hingegen die Switch Lite. Und auch die gibt es derzeit günstiger. Zwar zahlt ihr immer noch 219,99 Euro, bekommt für diesen Preis aber neben Animal Crossing: New Horizons auch drei Monate Mitgliedschaft für Switch Online dazu.

In Sachen Leistung ist die Switch ebenso performant wie die normale Switch sowie die OLED. Ihr müsst euch also keine Sorgen um die Spiele machen. Und wenn ihr die Konsole sowieso nur im Handheld-Modus verwenden wollt, könnt ihr so noch einmal zusätzlich sparen.

