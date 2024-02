Das Metaversum wird immer größer – und ihr ein Teil davon? Die Meta Quest 2 ist wegen der MwSt.-Aktion ein echtes Schnäppchen!

Mit der Meta Quest 2 erlebt ihr virtuelle Augenblicke auf hohem Niveau. Nutzt jetzt die MwSt.-Aktion bei MediaMarkt und spart viel Geld.

Mittlerweile gibt es bereits die Meta Quest 3, aber im Vergleich ist die Quest 2 ein reiner Preis-Leistungs-Knaller. Ihr erhaltet einen Speicher von 128GB und könnt mit dem Fast-Switch-LCD eine Auflösung von 1832 x 1920 Pixeln pro Auge bekommen. Mit der Bildwiederholungsfrequenz von 90Hz erlebt ihr flüssige Abläufe, wobei die Spielerlebnisse noch eindrücklicher verlaufen. Spart jetzt 47,90€ und bezahlt nur 252,09€ statt 299,99€.

Darum ist die Meta Quest 2 ein wahres Preis-Leistungs-Biest

Wenn man den Preis mit der Quest 3 vergleicht, liegt die Quest 2 im Hinblick auf der Preis-Leistung vorn. Denn dieses Gerät hat immer noch ordentlich Power und ist perfekt für VR-Einsteiger geeignet.

Ihr erhaltet eine Auflösung von 1832 x 1920 Pixeln pro Auge und eine gesamte Auflösung von 3664 x 1920 Pixeln. Dies garantiert einen visuellen Hochgenuss für eure Augen, wodurch ihr Details in einer tollen Qualität entdecken könnt. Erlebt gruselige Action in Arizona Sunshine, wobei ihr euch mit Zombies anlegen müsst oder fühlt euch in Marvel’s Iron Man VR wie ein echter Superheld.

Die Bildwiederholungsfrequenz von 90Hz gibt euch flüssige Spielabläufe, was sich beim PVP-Gaming bemerkbar macht. Die Meta Quest Touch Controller ermöglichen währenddessen eine präzise Steuerung eurer Bewegungen und Interaktionen in der virtuellen Realität.

Mit diesem Gerät könnt ihr nicht nur Spiele spielen, sondern auch Filme schauen, soziale Medien erkunden und vieles mehr. Dank seiner leichten Bauweise und des bequemen Designs könnt ihr stundenlang sämtliche Entertainment-Varianten ausleben.

Übrigens, ihr braucht keinen PC, um die Meta Quest 2 zu nutzen! Einfach aufsetzen und ohne ein weiteres Gerät starten.

