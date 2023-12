Die beste Wahl für Gaming in Full HD: Die Nvidia GeForce RTX 4060 Ti ist jetzt supergünstig bei Amazon verfügbar!

Mit der RTX 4060 Ti könnt ihr aktuell alle Spiele in einer hohen FHD-Auflösung genießen. Nutzt jetzt das supergünstige Angebot bei Amazon.



Für euch reicht eine FHD-Auflösung locker aus und ihr wollt euch einen sparsamen PC zusammenzimmern, der euch nicht mal 1000€ kostet? Dann trefft ihr mit dieser Grafikkarte eine kluge Wahl. Sie ist in etwa so stark wie die RTX 3070, nur noch besser, dank der neuen DLSS-Technologie. Spart jetzt und bezahlt nur 423,33€ bei Amazon.

Deswegen ist die RTX 4060 Ti eine superstarke Wahl

Die ASUS Dual GeForce RTX 4060 Ti OC Edition ist mit 8GB GDDR6 Speicher ausgestattet, was für schnelle Ladezeiten und reibungslose Abläufe sorgt. Obendrein profitiert ihr von PCIe 4.0, wodurch ihr auf eine höhere Bandbreite zugreifen könnt.

Dank der HDMI 2.1 Schnittstelle könnt ihr eure Spiele in einer beeindruckenden 4K-Auflösung genießen, während die drei DisplayPort 1.4a Anschlüsse eine flexible Multi-Monitor-Konfiguration ermöglichen. Ja, in WQHD oder 4K könnt ihr auch mit dieser Karte etliche Titel problemlos spielen, aber in einer FHD-Auflösung wärt ihr zumindest lange zukunftssicher. Aber es ist dennoch toll, dass ihr die Bandbreite dieser Anschlüsse nutzen könnt, wenn ihr mal experimentieren oder ältere Titel spielen wollt, die nicht so viel Leistung fressen.

Sie verfügt zudem über die innovative DLSS 3.0-Technologie von Nvidia, die für gesteigerte Leistung und verbesserte Bildqualität sorgt. Mit dieser Funktion könnt ihr eure Spiele in höherer Auflösung und mit mehr Details genießen, ohne dabei auf Performance verzichten zu müssen. Stürzt euch dank dieser Technologie in Cyberpunk 2077 oder Alan Wake 2 und erlebt sie in einem wunderschönen FHD-Gewand.

Zusätzlich bietet sie eine effiziente Kühlung, um auch bei anspruchsvollen Spielen eine optimale Temperatur zu gewährleisten. Das bedeutet weniger Lärm und eine längere Lebensdauer für eure Hardware.

