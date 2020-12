Diablo Immortal: 1-stündiges Video klärt über Pay2Win und Autoplay auf

Mit Diablo Immortal erwartet uns ein Mobilegame im Universum des düsteren Action-RPGs. Ein 1-stündiges Video zeigt euch viel vom Spiel und klärt über Pay2Win und Autoplay auf.

Was ist im Video zu sehen? Youtuber Lord Fluffy stellt euch die aktuell in Australien stattfindende technische Alpha des Hack and Slays Diablo Immortal sehr ausführlich vor.

Er spricht unter anderem über Dungeons, den Grind, legendäre Items, Skills, die legendären Edelsteine, die Rifts und mehr. Im Grunde erfahrt ihr im Video so gut wie alles, was es über Diablo Immortal zum aktuellen Zeitpunkt zu wissen gibt. Das Video demonstriert zudem noch einmal, dass uns ein MMO erwartet.

Was ist besonderes spannend? Bei Onlinegames und vor allem Mobilespielen ist es immer wichtig zu erfahren, ob es Pay2Win-Aspekte gibt. Kann man sich mit Geld irgendwelche Vorteile erkaufen?

Ebenfalls interessant ist, ob es eine Art von Autoplay-Feature gibt. Läuft die Spielfigur alleine zum Questort? Kämpft sie vielleicht selbstständig? Gerade asiatische Mobilegames bieten oft solche Autoplay-Funktionen.

Und genau auf diese Aspekte geht Lord Fluffy in seinem Video ein.

Youtuber Lord Fluffy stellt euch Diablo Immortal sehr ausführlich im Video vor.

Wie sieht es mit Pay2Win aus? Lord Fluffy erklärt, dass es in Diablo Immortal im Grunde hauptsächlich darum geht, die Ausrüstung zu verbessern. Sei es, indem ihr besseren Loot findet oder, indem ihr eure Rüstungen und Waffen mittels legendärer Edelsteine aufwertet. Ausrüstung stellt den wichtigsten Aspekt dar.

Ihr könnt euch im Spiel gegen Echtgeld sogenannte Legendary Crests kaufen, wie im Video ab Zeitindex 51:34 zu sehen ist. Diese bieten euch den Vorteil, dass ihr während der Abenteuer in einem Elder Rift garantiert einen legendären Edelstein bekommt. Laut Lord Fluffy stellen diese Rifts keine allzu große Herausforderung dar und sie lassen sich relativ schnell abschließen. Das bedeutet, wenn ihr euch Legendary Crests kauft, kommt ihr sehr einfach und schnell an die Edelsteine.

Mit diesen wertet ihr dann eure Items auf und werdet so signifikant stärker. Je stärker ihr seid, desto höher steigt ihr in der Rangliste auf. Lord Fluffy geht davon aus, dass daher die Rangliste von den Spielern dominiert wird, welche sich viele Legendary Crests kaufen und so schnell an die legendären Edelsteine kommen.

Wird es Server für zahlende und nicht-zahlende Spieler geben? Der Youtuber hat Blizzard in einem AMA gefragt, ob es unterschiedliche Server geben wird, damit manche Spieler beispielsweise durch die Zahlung einer einmaligen Gebühr nicht mit Pay2Win-Elementen konfrontiert werden. Doch Blizzard verneinte das.

Was ist mit Autoplay? Lord Fluffy demonstriert in seinem Video etwa bei Zeitindex 30:23 die Kopfgeldjagden. Dabei handelt es sich um Quests, die ihr erledigen müsst, um Beute zu bekommen. Nehmt ihr eine Kopfgeldjagd an und klickt diese an, um sie zu starten, dann wandert eure Spielfigur automatisch zum Zielort.

Dort kämpft ihr dann aber selbst gegen die Feinde, um das Ziel zu erreichen. Damit steht fest, Diablo Immortal bietet eine gewisse Form von Autoplay, indem ihr euch zumindest bei den Kopfgeldjagden nicht manuell zum Zielort der Quest begeben müsst.

Was haltet ihr von diesen Spielmechaniken? Könnt ihr sie in einem Mobilegame akzeptieren oder ist das für euch ein absolutes No-Go?

Diablo Immortal gehört zu den 8 neue Hack and Slays, die 2021 kommen, während ihr auf Diablo 4 wartet.