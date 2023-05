Habt ihr noch genug Vertrauen in Spiele-Releases, dass ihr Urlaub für Diablo 4, Zelda und Co. nehmt?

Neue Spiele hatten in letzter Zeit immer wieder grauenhafte Releases – vor allem auf dem PC. Nun erscheint bald mit Diablo 4 ein heiß erwarteter Titel und das neue Zelda: Tears of the Kingdom kam fast überall richtig gut an. Aber sind euch neue Spiele die Zeit noch wert oder ist das Risiko eines Flops zu hoch?

Gefühlt hat 2023 mit einem Flop nach dem anderen zu kämpfen. Das heiß erwartete Jedi Survivors hatte starke Performance-Probleme, der Vampir-Shooter Redfall ist bei vielen Testern durchgefallen.

Das neuste Beispiel ist Herr der Ringe: Gollum. Das Story-Game, von dem sich viele Fans einen Hit versprachen, war so schlecht optimiert, dass unsere Kollegen von der GameStar nicht einmal einen Test veröffentlichen konnten.

Die schlechten Releases heizen Gerüchte in der Community an: liegt es an den Publishern, die auf Fertigstellung drängen? Oder doch an den Entwicklern? Steckt am Ende ein technisches Problem von Grafikkarten dahinter?

In jedem Fall haben die Erfahrungen die Freude vieler Fans gedämpft und Skepsis gesät. Trotzdem gibt es noch einige Lichtblicke: gerade das neue Zelda kommt super an, auf Diablo 4 freuen sich unzählige Spieler, die nach der Beta den Release kaum erwarten können.

Ihr findet in unserer Übersicht alle Infos zu Diablo 4 und dem Release. Der neuste Trailer sorgt aber erneut für gespaltene Meinungen:

Nehmt ihr euch noch Urlaub für neue Spiele?

Wir wollen nun von euch wissen: nehmt ihr euch noch Zeit, wenn ein neues Spiel erscheint oder wartet ihr lieber darauf, was Tester und erste Spieler sagen? Ist es die Hoffnung auf einen Hit wert, den Urlaub dafür zu planen oder ist die Gefahr auf einen Flop doch zu groß?

Stimmt hier ab:

Zumindest bei Diablo 4 ist die Vorfreude bei den Fans ziemlich groß. Die Spieler geben mit ihren coolen PC-Setups an oder sorgen mit seltsamen Einkäufen für den Release dafür, dass ihre Partner sie heiraten wollen.

Diskutiert in den Kommentaren gerne mit: haben euch die technischen Zustände der letzten Zeit abgeschreckt? Haben euch Tests wie die Betas und der Server Slam von Diablo 4 dabei geholfen, zu entscheiden, ob ihr euch Zeit nehmt? Oder spielt ihr generell erst später, wenn alle Bugs ausgebügelt sind und die ersten Seasons starten?

Wir haben euch in einem verwandten Thema schon zuvor gefragt: Vorbestellungen. Hier sind einige von euch mittlerweile eisern, andere noch etwas freier mit ihrem Geld:

