Diablo 4: Spieler meckerten über Shared World – fragen jetzt, wo alle sind?

In Diablo 4 gibt es erstmalig eine Shared World, in der man gemeinsam mit anderen Spielern Events bestreitet und Weltbosse legt. Für viele war das Feature umstritten, jetzt beschweren sich manche darüber, auf Events plötzlich fast alleine kämpfen zu müssen.

Die Shared World in Diablo 4 war seit der Ankündigung ein umstrittenes Feature. Ein Teil der Spieler wollte lieber weiterhin alleine unterwegs sein, andere sahen die Shared World als den nächsten logischen Schritt.

MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus sagt: Die Shared World ist genau das Richtige für Diablo 4.

Abstellen kann man das Feature nicht, selbst, wenn die Immersion in den Augen mancher Spieler dadurch gestört wird. Die Entwickler haben solche Brüche der Immersion bewusst in Kauf genommen, weil man sich durch die Shared World mehr Vor- als Nachteile erhofft.

Auf Reddit schreibt der Nutzer Typical-Ad8673 am 12. August, dass er alleine gegen einen Weltboss in Diablo 4 gekämpft habe. Auch in der Helltide sehe er kaum noch andere Spieler. Er frage sich, wo die alle stecken.

Selbst mit mehreren Spielern ist man im Kampf gegen die Weltbosse gut beschäftigt:

Shared World fast leer in Diablo 4

Das ist sein Problem: Auf Reddit beschreibt der Nutzer Typical-Ad8673 am 12. August, er spiele „zu verschiedenen Tageszeiten jeden Tag ein wenig.“ (via Reddit). Trotz Crossplay sehe er kaum noch andere Spieler. In einer Stunde habe er 2 andere Spieler in der Shared World im Bereich der Höllenflut gesehen.

Auch habe er ein Legions-Event in der Shared World abbrechen müssen, weil kein anderer Spieler dazukam. Und das, obwohl er auf dem seasonalen Realm spiele. Dabei ist die erste Season erst am 20. Juli gestartet.

Zuletzt merkt Typical-Ad8673 in seinem Beitrag an, dass er auf den Release von Baldurs Gate 3 auf der PS5 warte.

Und wo sind die anderen jetzt alle? Der Kommentar mit den meisten Upvotes kommt von xXxmilkdrinkerxXxx. Seine knappe Antwort dazu: „Baldurs Gate.“ (via Reddit). Viele Nutzer schließen sich an. „Wir sehen uns im September auf PS5“, antwortet Fancy-Farmer-4798.

Andere merken an, dass die Spieleranzahl mit der Weltstufe zusammenhänge. So schreibt der Nutzer coopkramer, dass die meisten Spieler auf Weltstufe 3 oder 4 unterwegs seien. Er habe auf den Stufen keine Probleme gehabt, andere Leute in der Shared World zu treffen.

Andere Nutzer kommentieren, dass sie zu den Zeiten, wenn der Weltboss spawne, bereits schlafen. „Wir sind Väter. Wir sind eingeschlafen“, schreibt Data_lord. Die Spawn-Zeiten sind ein weiterer Kritikpunkt, den einige Spieler äußern.

Starker Abfall der Zuschauerzahlen auf Twitch

Wird Diablo 4 von Baldurs Gate 3 abgelöst? Dadurch, dass Blizzard keine genauen Spielerzahlen veröffentlicht, kann man das nicht klar sagen. Wirft man allerdings einen Blick auf die Zahlen auf Twitch, stellt man fest: Die Zuschauerzahlen sind enorm gesunken, was Diablo 4 betrifft.

Zu Release schauten im Durchschnitt 589.000 Leute Streams, in denen Diablo 4 gespielt wurde (via sullygnome.com). Der Peak lag am 1. Juni bei 937.000 Zuschauern gleichzeitig. Daraufhin ist ein deutlicher Abfall der Zahlen erkennbar.

Am 13. Juni lag der Durchschnitt bei 271.000 Zuschauern auf Twitch, während am 3. August durchschnittlich um die 12.000 Leute Streams angesehen haben, in denen Diablo 4 gezeigt wurde. Am 12. August sanken die durchschnittlichen Zuschauerzahlen auf ungefähr 8.300 ab. Das entspricht einem Rückgang von 72,6 % in den vergangenen 30 Tagen.

Baldurs Gate wurde am 3. August 3 final veröffentlicht. Ungefähr 462.000 Zuschauer befanden sich an dem Tag im Durchschnitt in den Streams, die das neue Rollenspiel gezeigt haben (via sullygnome.com). Am 12. August sahen durchschnittlich ungefähr 95.000 Zuschauer zu.

Auch auf Steam ist Baldurs Gate 3 ein Hit. Zum Release verzeichnete das Rollenspiel 709,835 Spieler auf Steam. Damit ist es aktuell das zweitgrößte Spiel auf Steam, nach CS:GO.

Das Spielerzahlen-Niveau überraschte alle, nicht mal die Entwickler rechneten damit:

Baldur’s Gate 3 erobert Steam: Team erwartete 100.000 gleichzeitige Spieler, es kamen über 700.000