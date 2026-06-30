Spieler sind in Diablo 4 jetzt absurd stark, lassen einen Weltboss platzen, ehe der überhaupt ganz erscheint

Weltbosse in Diablo 4 können vor allem anfangs ziemlich knackig sein. Auf hohen Stufen stellen sie aber oft kein Problem mehr dar und Spieler raten: Seid bloß früh genug da, sonst verpasst ihr alles.

Wie kann der Weltboss so schnell sterben? Da heute Season 14 startet, läuft die aktuelle Season gerade aus. Pünktlich zum Season-Ende haben viele Spieler ihre Builds mittlerweile bis zum absoluten Maximum optimiert. Das bedeutet konkret: Die Charaktere sind jetzt so absurd stark, dass sie selbst Weltbosse auf der höchsten Qual-Stufe in Sekunden pulverisieren.

Einen Gameplay-Clip zu Season 14 seht ihr hier:

Video starten Diablo 4 zeigt Inhalte von Season 14 „Saison des erwachten Todes“ im Gameplay-Trailer Autoplay

Wie das Ganze aussehen kann, zeigt ein Clip, der 2 Tage vor dem Season-Ende auf Reddit landete. Denn wenn mehrere dieser starken Charaktere angreifen, fallen die Bosse direkt um.

Der Weltboss im Video kassierte so viel Schaden, dass er gar nicht erst dazu kam, vollständig aufzutauchen. In unter 10 Sekunden war der Kampf gegen den „Wandelnden Tod“ auf Qual-Stufe 12 auch schon wieder vorbei.

Der Ersteller des Beitrags warnt scherzhaft, dass man bloß pünktlich am Event-Ort erscheinen sollte. Sonst verpasst man den Boss und damit auch den Loot:

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„Weltbosse in der Beta waren noch spaßig“

Soll das so sein? In der Vergangenheit kam es tatsächlich schon öfter vor, dass Gruppen die Weltbosse in Rekordzeit gelegt haben. Blizzard hat zwischendurch zwar immer wieder mit Patches gegengesteuert, wie etwa in Season 5, um die Bosse widerstandsfähiger zu machen. Am Ende einer Season werden viele Spielercharaktere durch das perfekte Gear aber schlichtweg so mächtig, dass die Bosse absolut keine Chance haben und sofort umfallen.

Unter dem Post merken manche Nutzer an, dass die Weltboss-Events in der Anfangszeit noch richtig spaßig waren. So schreibt Tezzinator etwa: „Ich finde immer noch, dass die Weltbosse in der Beta am meisten Spaß gemacht haben, als die Höchststufe noch bei 25 lag. Es war gefährlich und unterhaltsam, auch wenn wir oft die gesamten 15 Minuten gebraucht haben, um Ashava zu töten.“

In der Beta von Diablo 4 war der Weltboss Ashava für die Community nämlich noch eine riesige Herausforderung. So riesig, dass sie damals sogar den Diablo-Chef persönlich vermöbelte, der daraufhin nach Tipps fragte.

Wie sich die Kämpfe gegen die Weltbosse nun in Season 14 gestalten, wird sich ab heute Abend zeigen.

Heute Abend startet Season 14. Seid ihr direkt am Start, um die neuen Mechaniken und die Weltbosse auf die Probe zu stellen? Lasst uns in den Kommentaren wissen, mit welcher Klasse ihr dieses Mal loslegt!

Um euch schon mal einen Eindruck von den stärksten Builds zu verschaffen, werft gerne einen Blick in unsere Tier List zur kommenden Season. Die liefert euch die besten Builds für das Endgame nach den Änderungen an den Mythics in Season 14 von Diablo 4.