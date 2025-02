Streamer zeigt, wie ihr die wichtigsten Mats in Diablo 4 Season 7 ganz einfach farmen könnt

In den Truhen befinden sich Ruhelose Fäulnisse, die ihr zum Upgraden eurer Hexenmächte und ebenfalls zum Crafting benötigt. Außerdem könnt ihr mit der Fäulnis euer Ansehen beim Zirkel steigern, damit die Belohnungen freischalten und die Saison-Reise vervollständigen. So erhaltet ihr etwa ein neues Pet.

Die Flüchtigen Köpfe könnt ihr dann einfach in eure Beutetruhe packen und mit einem beliebigen Charakter verwenden. Hat ein Charakter die saisonalen Quests bereits abgeschlossen, kann er mit den Köpfen bei Gelena am Flüsternden Baum etwa „Verrottende Truhen“ herstellen.

Blizzard plant Nerfs für die stärkste Klasse in Diablo 4, rät euch: „Genießt, was ihr jetzt habt“

So bekommt ihr die Köpfe ganz einfach: Normalerweise erhaltet ihr die Köpfe nur von sehr seltenen Gegnern in den Kopfjagden. Es gibt allerdings eine Möglichkeit, garantiert einen Kopf zu erhalten und das rund jede Minute.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to