Für viele Spieler ist das schnelle Leveln von Zweitcharakteren ein willkommenes Feature in Season 7. Einen Charakter neu hochzuspielen, reicht ihnen einmal pro Saison. Danach noch neue Charaktere und Builds ausprobieren zu können, kommt ihnen gelegen. Wenn ihr auch ein wenig testen wollt: Das sind die aktuell besten Builds und Klassen in Season 7

Blizzard plant Nerfs für die stärkste Klasse in Diablo 4, rät euch: „Genießt, was ihr jetzt habt“

Spieler levelt in Diablo 4 in einer Minute auf Level 60, hat direkt starke Ausrüstung fürs Endgame

Ab dem 4. Februar könnt ihr sogar noch mehr Zeit sparen. Mit Patch 2.1.1 kommen mehr Raben in die Kopfjagden , sodass ihr nicht so weit reisen müsst, um eure Grausigen Gaben abzugeben.

Die meiste Action in Diablo 4 spielt sich im Endgame ab. Entsprechend schnell wollen Spieler die Maximalstufe 60 erreichen. In Season 7 geht das besonders schnell, nämlich in wenigen Sekunden. Allerdings erfordert das Vorbereitung.

