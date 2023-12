Diablo 4: Update mit neuem Endgame-Content macht euren Charakter merklich schlechter – das steckt dahinter

Am 5. Dezember veröffentlichte Blizzard Patch 1.2.3 für Diablo 4. Ihr könnt euch nun dem neuen Endgame-Content Zirs Schlachthaus stellen und dessen Belohnungen farmen. Leider hat sich aber auch ein neuer Bug eingeschlichen, der euch genau das merklich schwieriger macht.

Was ist zuletzt bei Diablo 4 passiert?

Welchen Bereich von Diablo 4 betrifft der Bug? Der mit dem neuen Patch veröffentlichte Bug betrifft euren Fortschritt nach Level 50. Sobald ihr dieses Level erreicht habt, verdient ihr euch statt Erfahrung sogenannte Paragon-Punkte, mit denen ihr euch in eurem Paragon-Board Fähigkeiten und Glyphen freischaltet.

Glyphen haben sekundäre Effekte, die ihr erhalten könnt, wenn ihr sie mit weiteren Paragon-Punkten auflevelt. Habt ihr eine Glyphe auf mindestens Level 15 gebracht, erweitert sich ihr Radius und ihr könnt eure Punkte leichter verteilen.

Das ist der Effekt des Bugs und so löst ihr das Problem

Was genau passiert mit dem Bug? Der neue Bug zieht euch bereits auf Glyphen verteilte Paragon-Punkte ab. Das bedeutet, dass alle Glyphen, die auf Level 15 sind, auf Level 14 heruntergestuft wurden. Wer seine Glyphe auf das maximale Level 21 gebracht hat, wird den Bug nicht zu stark merken. Wer aber darunter liegt, verliert eben Zugang zu wichtigen Fähigkeiten.

Das ist insofern ärgerlich, da das neue Endgame Zirs Schlachthaus eine extrem harte Herausforderung ist, auf die sich die Spieler seit Längerem vorbereitet haben. Laut Blizzard selbst soll der Content auf der höchsten Schwierigkeitsstufe fast nicht schaffbar sein.

Der Loot aus Zirs Schlachthaus umfasst unter anderem auch eine weitere Glyphe, die ihr in eurem Paragon-Board einsetzen könnt. Diese verstärkt den Angriffswert eures Charakters und ist damit enorm gefragt unter den Spielern.

Arbeitet Blizzard bereits an einem Fix? Blizzard meldete sich bereits am 5. Dezember auf reddit zu Wort:

[…] Wir planen, dieses Problem auf dem PC mit einem neuen Client-Update zu beheben, das im Laufe des Tages veröffentlicht werden soll. Wir werden die Spieler über den Zeitpunkt dieser Veröffentlichung informieren, sobald diese verfügbar ist. […] Blizzard via reddit , 05.12.2023

Vor ca. 9 Stunden zum Release dieser News veröffentlichte Blizzard einen Forum-Post. Darin geben sie an, das Problem bereits für PC-Spieler via eines Hotfixes gelöst zu haben. Wer auf Konsole zockt muss sich laut dem gleichen Post noch etwas gedulden. Hier erwartet Blizzard einen Fix in der Nacht vom 6. auf den 7. Dezember.

Wie umgehe ich den Bug, wenn ich ihn noch habe? PC-Spielern raten wir, den neuen Hotfix aufzuspielen. Wem dies aber aktuell nicht möglich ist oder wer auf Konsole spielt, muss sich durch Zocken neue Paragon-Punkte verdienen.

Die neuen Punkte könnt ihr dann auf die vom Bug betroffenen Glyphen setzen und so eure fehlenden Fähigkeiten wieder freischalten. Das ist natürlich mühsam, aber aktuell neben dem Hotfix der einzig bekannte Weg, den Bug zu umgehen.

