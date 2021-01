Destiny 2: Xur heute – Standort und Angebot am 01.01.

Das neue Jahr wird in Destiny 2 heute, am 01.01. eingeleitet von Xur. Seinen Standort für die Woche findet ihr hier. Wir schauen welche Exotics der mysteriöse Händler mitbringt und welche sich davon lohnen. Im Anschluss werfen wir einen Blick auf die dieswöchigen Trials of Osiris.

So startet Destiny 2 in 2021: Vom Content her steckt Destiny noch in 2020. Ihr habt bis zum 5. Januar Zeit, um das Weihnachts-Event 2020 ausklingen zu lassen. Dabei wartet die Community auf das finale Geschenk, welches es noch zu öffnen gilt – wenn denn genug Stimmung aufkommt.

Bis uns die nächste Season 13 im Frühjahr 2021 begrüßt, hat die laufende Saison der Jagd aber noch etwas Pulver, das verschossen werden möchte: So geht Destiny 2 im Jahr 2021 weiter – 9 offene Geheimnisse der Season 12

Pünktlich zum Jahreswechsel schaut heute auch Xur, der mysteriöse Händler der Neun vorbei und bringt Exotics mit. Wer wissen möchte, welche der besonderen Waffen aktuell hoch im Kurs bei den Hütern stehen, wird hier fündig:

Alle Infos zu Xur am 01. Januar 2021 – PS4, PS5, PC, Xbox One, Xbox Series, Google Stadia

Wann erscheint Xur? Es hat Tradition, dass das Nudelgesicht freitags um 18:00 Uhr auf einem Planeten seiner Wahl auftaucht. Dort verweilt er bis zum nächsten Weekly Reset, am 05. Januar. Ihr habt also bis zum Ende des Anbruch-Events, um euch sein Inventar anzuschauen und einzukaufen.

Was bringt Xur mit?

Was hat Xur im Angebot? Verkauft Xur an diesem Wochenende starke Ausrüstungsteile? Und vielleicht sogar eine neue seltene Waffen-Exotic? Wie immer hat er für jede Klasse eine spezifische Exotic-Rüstung und für alle eine exotische Waffe im Gepäck.

Wir schauen bei Xur vorbei und verraten euch, was er diesmal anbietet.

Wo steht Xur? Das ist seine Location an diesem Wochenende

Die Position von Xur: Ihr findet Xur auf Nessus. Besucht ihn im Gebiet Wächtergrab auf einem Baum.

Standort von Xur

Xurs Inventar vom 01.01. bis zum 05.01. – Alle Exotics im Überblick

Waffe: Unbarmherzig – Fusionsgewehr für 29 Legendäre Bruchstücke

Titan: Einäugige Maske – Helm für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +16

Belastbarkeit: +7

Erholung: +7

Disziplin: +6

Intellekt: +12

Stärke: +14

Gesamt: 62

Jäger: Die Kanonenschützen – Stiefel für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +9

Belastbarkeit: +8

Erholung: +14

Disziplin: +9

Intellekt: +8

Stärke: +13

Gesamt: 61

Warlock: Astrozyt-Vers – Helm für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +29

Belastbarkeit: +2

Erholung: +3

Disziplin: +7

Intellekt: +15

Stärke: +7

Gesamt: 63

Exotisches Engramm für 97 Legendäre Bruchstücke

Wöchentliche Quest für einen Exotischen Code

Wie gewohnt führt euch hier Nexxos Gaming zu Xur und durch sein Inventar:

Trials of Osiris (Prüfungen von Osiris) vom 01.01. – 05.01.

Welche Karte ist aktiv? Die Prüfungen laufen diese Woche auf der Map „Strahlende Klippen“ (Radiant Cliffs) ab.

Wann laufen die Trials? Die Prüfungen beginnen heute, am 10. Januar um 18:00 Uhr. Sie enden mit dem Weekly Reset, am 05. Januar auch um 18:00 Uhr.

Weitere Infos zu den Prüfungen von Osiris: Alles, was ihr zu den Trials wissen müsst, haben wir hier für euch zusammengefasst.