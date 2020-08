Destiny 2: Xur heute – Standort und Angebot am 28.08.

In Destiny 2 schaut heute, am 28.08., der mysteriöse Händler Xur vorbei und bringt seine exotischen Waren mit. Doch wo kann man ihn finden und welche Items verkauft er? Hier erfahrt ihr alles zu Xurs Standort und Inventar an diesem Wochenende.

Das passiert gerade in Destiny 2: Zur Opening-Night-Live-Veranstaltung der gamescom 2020 hat Bungie neue Details zur großen Herbst-Erweiterung Jenseits des Lichts angekündigt.

Dazu wurde ein Trailer zum dunklen Element Stasis veröffentlicht. Doch viele Spieler befürchten Probleme bei der Einführung des neuen Elements, vor allem im PvP erwarten manche Hüter ein Chaos.

Doch auch ohne Eis-Fähigkeiten frieren in Destiny 2 Spieler ein, was allerdings ein neues Update bald endlich beheben soll. Hier sind die Infos zum anstehenden Update 2.9.2:

Alle Infos zu Xur am 28. August 2020 – PS4, PC, Xbox One, Google Stadia

Dann erscheint Xur: Wie üblich taucht das Nudelgesicht heute um 19:00 Uhr auf einem Planeten seiner Wahl auf. Dort verweilt er bis zum nächsten Weekly Reset, am 1. September und verkauft interessierten Hütern seine exotischen Güter.

Was hat Xur im Angebot? Hat der Exotic-Händler an diesem Wochenende Ausrüstungsteile mit hohen Gesamtwerten im Angebot? Oder eine begehrte exotische Waffe?

Wir nehmen sein Inventar unter die Lupe und verraten euch, was er dabei hat.

Wo steht Xur? Das ist seine Location an diesem Wochenende

Die Position von Xur: Der mysteriöse hält sich an diesem Wochenende auf Titan im Gebiet „Das Rigg“ auf.

Der Standort von Xur auf Titan

Xurs Inventar vom 28.08. bis zum 01.09. – Alle Exotics im Überblick

Waffe: Sonnenschuss – Handfeuerwaffe für 29 Legendäre Bruchstücke

Titan: Actium-Kriegsausrüstung – Brustschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +19

Belastbarkeit: +3

Erholung: +12

Disziplin: +9

Intellekt: +13

Stärke: +9

Gesamt: 65

Jäger: Gwisin-Panzerweste – Brustschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +10

Belastbarkeit: +15

Erholung: +8

Disziplin: +9

Intellekt: +9

Stärke: +12

Gesamt: 63

Warlock: Kontraversaler Halt – Panzerhandschuhe für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +10

Belastbarkeit: +9

Erholung: +12

Disziplin: +9

Intellekt: +6

Stärke: +15

Gesamt: 61

Exotisches Engramm für 97 Legendäre Bruchstücke

Fünf der Schwerter, die kostenlose Herausforderungskarte zum Anpassen des Dämmerungsstrikes

Einladung der Neun für 9 Legendäre Bruchstücke, falls noch nicht abgeschlossen