Destiny 2: Xur heute – Standort und Angebot am 24.04.

Bei Destiny 2 steht am 24.04. ein weiterer Besuch von Xur an. Der mysteriöse Händler bringt den Hütern Exotics mit. Wo er sich diese Woche versteckt, was sein Inventar hergibt und welche Karte bei den Trials of Osiris ansteht, erfahrt ihr hier.

So sieht’s in Destiny 2 aus: Aktuell ist die Stimmung im Destiny-Universum etwas gedrückt. Das weiß auch Entwickler Bungie und hat angekündigt in den nächsten Wochen zu den Problem-Themen Stellung zu beziehen. Den Anfang machen offene Worte, handfeste Pläne zu Cheatern, sowie den Trials.

Kürzlich starteten die Hüter-Spiele als Event und bringen den olympischen Gedanken zu Destiny 2. In den Wettkämpfen treten Jäger, Titanen und Warlocks gegeneinander an, um ein für alle Mal zu entscheiden, wer die Nummer Eins ist.

Wir von MeinMMO nehmen auch an live dem Hüter-Spiele teil und liefern mit anderen deutschsprachigen Destiny-Größen das Streaming-Event zum Event:

Destiny 2: MeinMMO rockt die Hüter-Spiele live auf Twitch – Schaut vorbei!

Heute geht’s aber erst einmal um Xur und seine Exotics. Wir verraten euch, wo sich der Cthulhu-Kultist von Destiny diese Woche aufhält und was er alles mitbringt.

Alle Infos zu Xur am 24. April 2020 – PS4, PC, Xbox One, Google Stadia

Das ist die Xur-Zeit: Wo Xur auftauchen wird, weiß kein Hüter. Aber wie lange er bleibt, ist gewiss. Heute, 24. April, erscheint der Händler um 19:00 Uhr plötzlich auf einem zufälligen Planeten. Dort lässt er sich bis zum Weekly-Reset nieder und verschwindet am 28. April genauso mysteriös, wie er gekommen ist. Wie immer bietet er den Spielern über den Zeitraum eine Auswahl an exotischen Items an.

Habt ihr das nötige Kleingeld, rückt Xur Exos raus

Was hat Xur im Angebot? Was Xur genau im Petto hat, kann man nicht vorhersagen. Sicher ist, dass ein Waffen-Exotic sowie für Jäger, Titanen und Warlocks je eine exotische Rüstung in seinem Inventar landen.

Eventuell bringt er genau das mächtige Exo, auf das ihr schon lange wartet. Wir drücken die Daumen und schauen gespannt auf seine Mitbringsel.

Wo steht Xur? Das ist seine Location an diesem Wochenende

Die Position von Xur: Xur befindet sich das Wochenende über auf Nessus, genauer auf der Kabal-Barke vom Imperator:

Xurs aktuelle Position

Xurs Inventar vom 24.04 bis zum 28.04. – Alle Exotics im Überblick

Waffe: Löwengebrüll – Granatwerfer für 29 Legendäre Bruchstücke

Titan: Heiligfeuerherz – Brustpanzer für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +8

Belastbarkeit: +7

Erholung: +10

Disziplin: +6

Intellekt: +12

Stärke: +6

Gesamt: 49

Jäger: Himmlischer Nachtfalke – Helm für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +7

Belastbarkeit: +13

Erholung: +6

Disziplin: +6

Intellekt: +12

Stärke: +6

Gesamt: 50

Warlock: Blut-Alchemie – Brustpanzer für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +12

Belastbarkeit: +7

Erholung: +8

Disziplin: +6

Intellekt: +12

Stärke: +6

Gesamt: 51

Exotisches Engramm für 97 legendäre Bruchstücke erhaltet ihr ein zufälliges Exo, welches ihr wahrscheinlich noch nicht in der Sammlung habt

Fünf der Schwerter, mithilfe dieses kostenlosen Items passt ihr die Modifikationen der Nightfalls an.

Einladung der Neun – Die spannende Geschichte des Vagabunden erlebt ihr für 9 legendäre Bruchstücke, falls ihr die Einladungen noch nicht abgeschlossen habt.

Trials of Osiris (Prüfungen von Osiris) vom 24.04. – 28.04.

Diese Karte ist aktiv: Gespielt wird diese Woche auf der Karte Burnout – Dies ist die klassische Trials-Map.

Welche Zeiten sind bei den Trials wichtig? Los geht’s traditionell am Freitagabend und ihr habt bis zum nächsten weekly Reset Zeit euch in die PvP-Wettkämpfe zu stürzen. Am 24. April fällt um 19:00 Uhr der Startschuss, am 28. April um 19:00 Uhr enden die dieswöchigen Trials dann.

Fragen zu den Trials? Wenn ihr noch Fragen zu den Prüfungen von Osiris habt, werdet ihr sicher in unserer Übersicht fündig: Trials of Osiris erklärt – Alles Wichtige zum Start der Prüfungen