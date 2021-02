Destiny 2: Xur heute – Standort und Angebot am 19.02.

Heute, am 19.02. steht in Destiny 2 wieder ein Besuch vom mysteriösen Xur an. Wo sich der Exotic-Händler diesmal versteckt und welche Exotics er für euch mitbringt, verrät euch MeinMMO. Lest hier alles zu Xurs Standort und Inventar an diesem Wochenende.

Was passiert gerade in Destiny 2? Bungie hat die Hüter diese Woche mit der wohl gruseligsten und besten Mission der letzten Jahre überrascht, die kein Hüter verpassen sollte. Wer spoilerfrei wissen will, wo er den Trip startet und wie man sich vorbereiten soll, wird hier fündig:

In diesem Guide verrät euch MeinMMO, welche exotische Belohnung auf euch wartet und gibt euch Tipps zu den Rätseln und Kämpfen. Welche neuen und neu aufgelegten Knarren ihr außerdem in Season 13 jagen könnt, zeigen wir euch hier.

Zudem hat Bungie bekanntgemacht, das sie gehörig expandieren und das soll auch Destiny 2 zugutekommen

Doch heute steht erstmal der Besuch von Xur und die Prüfungen von Osiris an. Warum bei den Trials eine Season ansteht, in der die Hüter sich „Durchsterben“, lest ihr hier:

Darum verlieren Spieler im härtesten Modus von Destiny 2 gerade freiwillig

Alle Infos zu Xur am 19. Februar 2021 – PS4, PS5, PC, Xbox One, Xbox Series X|S, Google Stadia

Dann erscheint Xur: Wie üblich taucht der mysteriöse Händler heute um 18:00 Uhr auf einem Planeten seiner Wahl auf. Dort bleibt er bis zum nächsten Weekly Reset, am 23. Februar und verkauft den Hütern seine Exo-Items.

Xur, was bringst du uns heute mit?

Was hat Xur im Angebot? Hat der Exotic-Händler an diesem Wochenende Ausrüstungsteile mit hohen Gesamtwerten im Angebot? Oder eine begehrte exotische Waffe? Wie immer bringt er ein zufälliges Waffen-Exotic und für Jäger, Titanen und Warlocks je eine exotische Rüstung mit.

MeinMMO nimmt sein Inventar unter die Lupe und verraten euch, was er verkauft.

Wo steht Xur? Das ist seine Location an diesem Wochenende

Die Position von Xur: An diesem Wochenende verkauft seine Exo-Items in der ETZ im Gebiet „Gewundene Bucht“.

Xurs Position in der ETZ

Xurs Inventar vom 19.02. bis zum 23.02. – Alle Exotics im Überblick

Waffe: Scharlach – Handfeuerwaffe für 29 Legendäre Bruchstücke

Titan: Ursa Furiosa – Panzerhandschue für 23 Legendäre Bruchstücke

Jäger: St4mp-F3R – Beinschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Warlock: Chromatisches Feuer – Brustschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Exotisches Engramm für 97 Legendäre Bruchstücke

Wöchentliche Quest für einen Exotischen Code