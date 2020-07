Destiny 2: Xur heute – Standort und Angebot am 17.07.

Heute, am 17.07. wird Destiny 2 wieder von Xur besucht. Der mysteriöse NPC bringt dabei seltene Exotics mit. Wir werfen einen Blick auf seine exotischen Waren und verraten euch, wo sich der Händler diese Woche versteckt.

Was ist los in Destiny 2? Falls ihr es noch nicht gehört habt, das nächste Kapitel von Destiny wurde verschoben: Bungie hat am 16. Juli überraschend verkündet, dass „Jenseits des Lichts“-DLC (Beyond Light) erst im November erscheinen wird.

Auch die momentan laufende Season 11 wird daher verlängert und bekommt einige zusätzliche Inhalte. Die angepasste Roadmap zur Saison der Ankunft findet ihr hier.

Destiny 2 verlängert Season 11 – So geht es für euch jetzt weiter

Damit habt ihr (leider) mehr Zeit, um noch einige Godrolls zu jagen und dem Waffenruhestand gewappnet entgegenzutreten:

Nach der Aufregung lasst uns einen Blick auf eine Destiny-Konstante werfen, auf Xur. Was hat er den Hütern diese Woche mitgebracht – kann er die Stimmung etwas heben?

Alle Infos zu Xur am 17. Juli 2020 – PS4, PC, Xbox One, Google Stadia

Wann kommt Xur? Um 19:00 Uhr startet heute die Xur-Zeit. Dann erscheint der NPC-Händler auf einem auserkorenem Planeten und bleibt dort das gesamte Wochenende. Bis zum nächsten Reset am 21. Juli haben die Spieler Gelegenheit, seine exotischen Waren zu kaufen. Dann verabschiedet sich Xur bis zum nächsten Freitag.

Kann Xur die Hüter diese Woche beschwichtigen?

Was hat Xur im Angebot? Mit dem Start der Season 11 wurde Xur überarbeitet. Die von ihm angebotenen Exo-Rüstungen sollen damit relevanter werden. Eventuell hat er auch genau das Waffen-Exotic, das in eurer Sammlung noch fehlt.

MeinMMO wirft einen Blick auf sein Inventar und seinen Aufenthaltsort.

Wo steht Xur? Das ist seine Location an diesem Wochenende

Die Position von Xur: Xur befindet sich diese Woche im Turm. Dort steht er im Hangar.

Xurs aktuelle Position im Turm

Xurs Inventar vom 17.07. bis zum 21.07. – Alle Exotics im Überblick

Waffe: Himmelsbrennereid – Scoutgewehr für 29 Legendäre Bruchstücke

Titan: Friedenswächter – Stiefel für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +8

Belastbarkeit: +19

Erholung: +6

Disziplin: +7

Intellekt: +2

Stärke: +21

Gesamt: 63

Jäger: Glücksbeere –Brustpanzer für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +15

Belastbarkeit: +16

Erholung: +2

Disziplin: +16

Intellekt: +7

Stärke: +8

Gesamt: 64

Warlock: Abendandacht von Radius – Brustpanzer für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +9

Belastbarkeit: +9

Erholung: +16

Disziplin: +11

Intellekt: +18

Stärke: +2

Gesamt: 65

Exotisches Engramm für 97 Legendäre Bruchstücke

Fünf der Schwerter, die kostenlose Herausforderungskarte zum Anpassen des Dämmerungsstrikes

Einladung der Neun für 9 Legendäre Bruchstücke, falls noch nicht abgeschlossen

Trials of Osiris (Prüfungen von Osiris) vom 17.07. – 21.07.

Welche Karte ist aktiv? Die Map ist Pacifica diese Woche dran.

Es geht nach Titan

Wann laufen die Trials? Los gehen die Prüfungen heute um 19:00 Uhr. Am Dienstag, dem 21. Juli ordnet Saint-14 dann eine Erholungspause von den Wettkämpfen an.

Weitere Infos zu den Prüfungen von Osiris: Alles, was ihr zu den Trials wissen müsst, haben wir hier für euch zusammengefasst.