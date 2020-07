Obwohl alle in Destiny 2 die nächste Super-Waffe suchen, scheint keiner sie zu finden

In Destiny 2 wollen die Spieler Ersatz für ihre besten Waffen, die bald in den Ruhestand gehen. Doch warum ist die Suche zum Scheitern verurteilt?

Was passiert mit den Super-Waffen? Destiny 2 schickt im Herbst viele Waffen in den Ruhestand. Zwar lösen sich die Knarren nicht in Luft auf, werden aber in einer Vielzahl von Aktivitäten nicht mehr auf dem aktuellen Stand sein und können gerade im Endgame nicht ausgerüstet werden, wenn man mithalten möchte.

Das Thema wird seit Monaten kontrovers diskutiert, auch hier auf MeinMMO. Während so mancher Hüter einem Großteil seines Arsenals tränenlos Lebewohl sagen kann, tut die Trennung von den Super-Waffen richtig weh.

Der Grund ist simpel: oftmals werden Spieler nach harten Quests oder langem Grind mit den potentesten Mordwerkzeugen belohnt. Diese legendären Waffen werden dann stolz getragen – Die Hüter verbinden etwas damit, haben sie sich erarbeitet.

Umfrage zu Destiny 2 zeigt: Die neueste Idee von Bungie tut euch richtig weh

Spieler wollen Ersatz für ihre stärksten Waffen in Destiny 2

Noch hofft so mancher Destiny-Spieler auf ein Umschwenken seitens Bungie. Die frohe Kunde soll lauten: Wir haben euch gehört, es wird keinen Waffen- (und Rüstungs-)Ruhestand geben.

Aber die Mehrheit hat das Unausweichliche akzeptiert und ihren Blick nach vorne gerichtet. Der nächste logische Schritt ist daher, Ersatz für die Super-Waffen zu suchen – besser, ihn auch zu finden. Aber dieses Unterfangen scheint schwerer als gedacht.

Den lauten Ruf der Community haben die Experten unter den Streamern und YouTubern vernommen. Die Destiny-Größen geben ihr Bestes, um Waffen auszubuddeln, die die schwindenden Champions ersetzen können.

Diese Knarren sollen ersetzt werden: Besonders weit oben in der Hierarchie der legendären Schießeisen stehen die sogenannten Spitzenwaffen. Statt auf Perk-Vielfalt setzen sie auf feste, einzigartige Fähigkeiten.

Die beliebtesten und meistgenutzten Exemplare davon sind:

Die Einsiedlerspinne – Eine SMG die stärker wird, egal mit welcher Waffe Kills geholt werden und durch schnelle Kills zügiger nachlädt

Der Gipfel – Ein Granatwerfer, der eigentlich ein Raketenwerfer für die Hosentasche ist

Widerruf – Ein Scharfschützengewehr, dass Fehlschüsse auf magische Weise wieder ins Magazin befördert

Auch wenn im Laufe der Zeit viele Spitzenwaffen von harten Nerfs getroffen wurden, erfreuen sie sich immer noch großer Popularität und sind fest im Inventar der Spieler verankert.





3 Spitzenwaffen, die schmerzlich vermisst werden

Darum bleibt die Suche vergebens: Leider scheint kein Content-Creator den Hunger nach einer neuen Spitzenwaffe stillen zu können. Obwohl viele Videos mit Titeln wie

„Destiny 2 – Gipfel 2.0“ (via YouTube)

„Ist das die neue Einsiedlerspinne?“ (via YouTube)

sich größte Mühe geben.

Am Ende kommt meist ein Fazit wie: Die Waffe XY kommt nahe ran, aber ein wirklicher Ersatz ist sie leider nicht.“ So auch im kürzlich erschienen Vergleichsvideo (via YouTube) von Eroar, dem berühmten Reedem-Clan-Mitglied.

Dabei kann den Versuchen kein Vorwurf gemacht werden. Denn die Spieler sehnen sich innig nach einem ebenbürtigen Ersatz für die Spitzenwaffen. Und viele der präsentierten Alternativen sind auch kein Clickbait, sondern gehen sehr detailliert und analytisch an die Sache.

Das Problem ist vielmehr, dass die einzigartigen Perks der Waffen sich einfach nicht ersetzen lassen. MeinMMO-Autor Philipp Hansen geht fest davon aus, das bis zum Waffenruhestand keine wirkliche Alternative zu den Spitzenwaffen gefunden wird.

Die neuen Exotics machen den Spielern Hoffnung

Und bleibt nichts anderes übrig, als auf das Herbst-DLC Jenseits des Lichts (Beyond Light) zu warten. Denn Bungie kündigte an, den Waffen-Ruhestand dafür zu nutzen, neue und einzigartige Waffen sowie Perks ins Spiel zu bringen.

Doch auch wenn einige Waffen sich nicht ersetzen lassen, lohnen sich viele legendäre Waffen und vor allem die neuen Exotics aus Season 11. Gleich zwei der neuen Wunder-Waffen werden aktuell mit Lob überschüttet und zeigen, dass Bungie sich auf neue Wege traut.