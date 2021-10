Destiny 2: Weekly Reset am 26.10. – Die letzte Woche des Fests beginnt

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Das ist das neue Max-Level: In der Saison der Vergessenen liegt das maximale Powerlevel eurer Ausrüstung auf 1.330. Damit ist das Powerlevel nur um +10 im Vergleich zur vorherigen Season 14 gestiegen. Ihr seid also nicht mit den lästigen Leveln beschäftigt, sondern könnt euch sofort ins Endgame stürzen.

Diese Woche erwartet euch auch ein Rangpunkte-Buff in der Vorhut. Falls euch also das Ornament von der Vorhut für die Hegemonie noch fehlt, ist diese Woche der passende Zeitpunkt dafür.

Das ist diese Woche spannend: In Destiny 2 laufen die Festivitäten des Halloween-Events weiterhin. Ihr habt also auch diese Woche noch Zeit, verrückte Masken zu erspielen, doch Obacht: Nur diese Woche bleibt euch, um die seltenen Masken des Jahres zu ergattern, also sputet euch.

