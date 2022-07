Destiny 2: Weekly Reset am 26.07. – Die Sonnenwende geht in die zweite Runde

WoW: Dragonflight überarbeitet Berufe, die in dem neuen Addon wichtiger werden sollen. Alles, was sich an diesen ändert, erklären wir euch im kurzen Video.

Alles, was ihr zu Destiny 2: The Witch Queen wissen müsst – in 2 Minuten

Alles, was ihr zu Destiny 2 wissen müsst – in 2 Minuten

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Mit Season 17 sind auch weitere Aktivitäten ins Spiel gekommen. Erkundet den Verlassenen Leviathan und stellt euch den Albträumen oder überraschenden Boss-Gegner in der neuen Patrouillenzone. Zieht dort die Solar-Sense und verteidigt euch in der Albtraum-Eindämmung. Darüber hinaus erwarten euch diese wöchentlichen Aktivitäten:

Das passiert diese Woche: Diese Woche passiert nicht viel. Die Festivitäten des Sonnenwende-Events sind noch im vollen Gange. Solltet ihr also noch die diesjährige Rüstung in leuchtender Fassung besitzen wollen, habt ihr jetzt noch die Zeit dazu.

In Destiny 2 beginnt die zweite Woche des Sonnenwende-Events. Mit ihm können Spieler noch ihre coole Event-Rüstung ergattern, um so schick durch den Turm und alle Aktivitäten zu spazieren. Was euch noch diese Woche erwartet, erfahrt ihr hier auf MeinMMO.

Insert

You are going to send email to