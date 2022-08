Destiny 2: Weekly Reset am 23.08. – Aye, und willkommen in der Saison der Piraten-Plünderer

Für die Hüter in Destiny 2 steht heute der Start in die neue Season 18 an, die Bungie vor wenigen Minuten erst vorgestellt hat. So wird es brandneue Storyinhalte geben, einen legendären Raid aus Destiny 1 namens „Königsfall“ und jede Menge frische Beute. Damit ihr stets wisst, wo es sich lohnt, gibt euch MeinMMO wie immer einen Überblick zu den neuen Aktivitäten.

Das passiert diese Woche: Seit heute Abend können Hüter die Inhalte der neuen Season 18 erkunden. Bungie hat in seinem großen Showcase bereits einige Details offengelegt, was die Spieler nun genau erwartet.

Hüter können sich endlich durch Arkus-3.0-Fähigkeiten verstärken und die Macht der Blitze nutzen.

Es wird neue Waffen und Aktivitäten in der Saison der Plündeer zum Grinden geben.

Das neue Artefakt will gelevelt werden und birgt das neue Saisonexotic „Zartes Grab“, ein exotisches Fusionsgewehr.

Und bereits am Wochenende, dem 26. August, startet der für alle kostenlose Vermächtnis-Raid aus Destiny 1 „Königsfall“.

Erlebt in Season 18 echtes Piratenfeeling im Sci-Fi-Look von Destiny 2.

Die wichtigsten Infos zu Aktivitäten vom 23.08 bis zum 30.08.

Vorhut: Dämmerung – Die Feuerprobe

Die Dämmerung: Die Feuerprobe ist diese Woche der Strike:

Der Spiegelkorridor, auf dem Jupitermond Europa

Elsie Bray erbittet die Hilfe der Hüter, um das Vordringen der Vex auf Europa zu stoppen. Macht euch auf und besiegt den Transzendenten Geist erneut in der Dämmerung.

Das ist die Dämmerungs-Waffe dieser Woche: Als Belohnung bekommt ihr eine spezielle Dämmerungswaffe. Diese werdet ihr ab dem 04. Oktober auch wieder als Meister-Version erspielen können. Denn dann startet der Schwierigkeitsgrad „Spitzenreiter“.

Playlist-Strikes haben diese Modifikatoren:

Leere-Versengen

Stasis-Brand

Geerdet

Der Modifikator fürs Versengen begleitet euch die ganze Woche, die anderen ändern sich täglich.

Endgame: Raid-Challenges und Dungeon-Rotation

Das passiert im aktuellsten Raid „Der Schwur des Schülers“:

Diese Woche ist im Raid „Schwur des Schülers“ die „Verteidigung ausgefallen“ . Diese Raid-Challenge verlangt, dass ihr nur einen Besessenen Ritter mit eurem Relikt tötet.

. Diese Raid-Challenge verlangt, dass ihr nur einen Besessenen Ritter mit eurem Relikt tötet. Als Belohnung für die Herausforderung im dritten Abschnitt des Raids auf Großmeister wartet diese Woche die Chance auf eine Meister-Version von der Maschinenpistole „Unterwerfung“ oder des Fusionsgewehrs „Erlösung“. Bedenkt aber, dass Hard- und Normal-Mode sich den Loot teilen.

Zusätzliche Spitzenprämien aus dem Endgame bekommt ihr:

Im Raid „Letzter Wunsch“ auf der Träumenden Stadt.

Sowie im Dungeon „Der Zerbrochene Thron“ auf der Träumenden Stadt.

Die Raid- und Dungeonrotation führt euch erneut in die Träumende Stadt.

Weekly-Aktivitäten

Mit Season 18 sind auch neue Aktivitäten ins Spiel gekommen, welche die Hüter zu Piraten werden lassen.

Ketsch-Crash: Stürzt euch in dieser neuen 6-Spieler-Aktivität in Schiff-gegen-Schiff-Kämpfe, um Eramis und ihre Piratenbande daran zu hindern, die Galaxie ins Chaos zu stürzen.

Stürzt euch in dieser neuen 6-Spieler-Aktivität in Schiff-gegen-Schiff-Kämpfe, um Eramis und ihre Piratenbande daran zu hindern, die Galaxie ins Chaos zu stürzen. Expedition: Stellt Schatzkarten zusammen, sucht nach Schätzen und kehrt zu eurem Schiff zurück, während ihr feindliche Piratencrews abwehrt.

Stellt Schatzkarten zusammen, sucht nach Schätzen und kehrt zu eurem Schiff zurück, während ihr feindliche Piratencrews abwehrt. Piratenverstecke: Kämpft euch durch wöchentliche Missionen und erbeutet mächtige Relikte, die in den Verstecken der Piratenfürsten verborgen liegen.

Das erwartet euch in Season 18 an neuen Aktivitäten.

Savathuns Thronwelt – Wöchentliche Kampagnen-Mission

„Die Kommunion“

Ihr begebt euch zur Pyramide auf Europa, wo Caiatls Kabale bereits auf euch warten. Das Licht hat euch vergessen lassen und nun will die Vorhut die Dunkelheit nutzen, um alte Erinnerungen wieder aufzudecken.

Schmelztiegel – Das sind die PvP-Playlisten:

Privatmatch

Rumble

Kontrolle

Eliminierung

Ruhm-Überleben

Ruhm-Überleben: Freelance

Showdown

Hexenkessel

Aszendenten-Herausforderung – Träumende Stadt

Petra Venj findet ihr im Bereich Rheasilvia in der Träumenden Stadt. In der ganzen Zone herrscht die 3. Fluch-Woche. Zu meistern ist die 4. Aszendenten Herausforderung.

Quellen für Spitzen-Loot in Season 18 von Destiny 2

Das ist das neue Max-Level: In der neuen Saison der Plünderer liegt das maximale Powerlevel eurer Ausrüstung bei 1.580. Damit ist das Powerlevel zum Start der neuen Season 18 um +10 im Vergleich zur vorherigen Season 17 gestiegen. Alle Spieler erhalten das Basis-Grund-Powerlevel von 1.350.

Wer schnell leveln will, kann zudem die Legendäre Kampagne der Witch-Queen-Erweiterung spielen und bei deren Abschluss auf 1.530 kommen sowie ein neues Exotic ergattern.

Dieser Spitzen-Loot (Pinnacle Gear) bringt euer Powerlevel über 1.580:

Top-Raid „Der Schwur des Schülers“ (+2)

Raid-Rotation diese Woche: „Letzter Wunsch“ (+2)

Vermächtnis-Dungeon-Rotation „Der Zerbrochene Thron“ (+2)

Erreicht in der Dämmerung: Feuerprobe mit mindestens 100.000 Punkte (+2)

Wöchentliche Witch-Queen-Kampagnenmission mit mindestens 100.000 Punkte (+2)

Schließe die Aktivität „Erhaltung“ in der Pyramide der Dunkelheit ab (+2)

„Mutproben der Ewigkeit“: Erreicht mindestens 250.000 Punkte oder mehr (+2)

Besiegt Mächtige Kabale in der exotischen Mission „Vox Obscura“ (+2)

Absolviert 3 Gambit-Matches (+1)

Absolviert 3 Schmelztiegel-Matches (+1)

Schließt 3 Vorhut-Operationen-Strikes mit passendem Fokus ab (+1)

Hawthornes Clan-Aufgabe (+1)

Glanzstaub-Highlights im Everversum

Die neue Season 18 wird auch für ambitionierte Cosmetic-Jäger interessant, denn es kommen viele neue Items zu Tess in ihren Everversum-Shop.

Holt euch diesen Flieger im Everversum.

Wen euch das Ornament nicht gefällt, könnt ihr euer Glanzstaub, die erspielbare Ingame-Währung, natürlich auch hierfür ausgeben:

Exotisches Emote „Ninja Verschwinden“

Exotisches Emote „Entfesselt“

Exotische Geisthülle „Torpedo-Hülle“

Exotischer Sparrow „Synchrotron-Beschleuniger“

Exotisches Schiff „Velocimant“

Exotisches Waffenornament „Unternehmens-Förderung“ für das Automatikgewehr „Arbeitstier“

Geistprojektion „Schutz des Exils“

Teleporteffekt „Führendes Licht“

Teleporteffekt „Schar-Ankunft“

Shader „Blutiger Zahn“

Shader „Fluchbeladenes Azur“

Shader „Feuertonne-Beule“

Shader „Trinity“

Shader „Rabenseide“

Zu wenig Glanzstaub? Solltet ihr jetzt nicht zu den sparsamen Hütern in Destiny 2 gehören, die nie Glanzstaub ausgeben, dann haben wir ein paar Tipps für euch.

