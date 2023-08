Destiny 2: Weekly-Reset am 15.08. – Es wird Zeit aufzuräumen

Wir erklären euch in einem kurzen Video 5 hilfreiche Tipps zum Aufleveln in Baldur's Gate 3.

Habt ihr diese Season 21 alle eure Ziele erledigt? Und wie viel Platz ist dabei in eurem Tresor übrig geblieben? Verratet es uns doch gleich in den Kommentaren.

Destiny 2: So kommt ihr 2023 schnell an Glanzstaub – Denn wer kein Echtgeld ausgeben will, muss farmen

Was es diese Woche so alles Besonderes im Everversum gibt, listen wir euch hier auf:

Mehr Powerlevel kommt ganz automatisch: In der vergangenen Season experimentierte Bungie mit einem neuen System, das die harte Powerlevel-Obergrenze in Destiny 2 von Season 21 unverändert ließ. Die Community begrüßte diese Änderung, weshalb man dies nun auch in der kommenden Season 22 so beibehalten wird.

Der neue Exo-Rotator wird ab Season 22 verfügbar sein. Dann können Spieler nicht nur Raids und Dungeons als „Vermächtnis“ spielen, sondern auch alte Exotische Missionen. In diesem Zusammenhang wird auch das Scout-Gewehr “Erzählung eines Toten” oder “Der Tote Bote” im Waffen-Crafting herstellbar.Alle weiteren Infos dazu findet ihr hier: 12 Updates, die Spieler in Season 22 von Destiny 2 erwarten

Das passiert diese Woche: Wie immer rotieren auch in dieser letzten Woche der Season 21 die Aktivitäten in Destiny 2.

Die letzte Woche von Season 21 in Destiny 2 steht vor der Tür und es wird Zeit, die Taucheranzüge auszuziehen. Trotzdem gibt es noch ein paar Dinge, die ihr in dieser letzten Woche tun könnt. Und eine Sache davon, könnte euch nicht gefallen.

