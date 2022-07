Destiny 2: Weekly Reset am 12.07. – Das letzte Eisenbanner von Season 17

Alles, was ihr zu Destiny 2: The Witch Queen wissen müsst – in 2 Minuten

Alles, was ihr zu Destiny 2 wissen müsst – in 2 Minuten

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Habt ihr die Story bereits erledigt und habt Lust auf Events? Seid ihr bereit, euch wieder für Lord Saladin in den Kampf zu begeben oder seid ihr noch von der letzten Erfahrung gebrandmarkt und euch ist der Funken-Modus „Rift“ zu hart? Lasst es uns in den Kommentaren wissen, wie euer Plan diese Woche aussieht!

Mit Season 17 sind auch weitere Aktivitäten ins Spiel gekommen. Erkundet den Verlassenen Leviathan und stellt euch den Albträumen oder überraschenden Boss-Gegner in der neuen Patrouillenzone. Zieht dort die Solar-Sense und verteidigt euch in der Albtraum-Eindämmung. Darüber hinaus erwarten euch diese wöchentlichen Aktivitäten:

Außerdem kommt in dieser Woche auch das zweite Eisenbanner-Event zurück. Es wurde angepasst und findet diese Woche das letzte Mal in Season 17 statt. Solltet ihr also noch eine Eisenbanner-Waffe benötigen oder vielleicht ein paar Rüstungen für eure Sammlung haben wollen, habt ihr jetzt die Chance.

Das passiert diese Woche: Die Story rund um Calus und seine widerlichen Sporen wurde bis auf weitere beendet. Solltet ihr also darauf gewartet haben, die Story an einem Stück zu erfahren, könnt ihr sie jetzt angehen.

In Destiny 2 beginnt eine neue Woche mit neuen Herausforderungen. Diesmal habt ihr erneut die Chance, euch im zuletzt chaotischen Eisenbanner das letzte Mal als würdig zu erweisen. Das und was euch noch diese Woche erwartet, erfahrt ihr hier auf MeinMMO.

