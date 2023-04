Destiny 2: Weekly Reset am 04.04. – Lord Saladin ist schon wieder da

In Destiny 2 heißt es diese Woche: “Spiels doch gleich noch mal!” Denn das Eisenbanner ist nach nur einer Woche wieder da. MeinMMO sagt euch, was der schnellste Saladin aller Zeiten vorhat und was ihr diese Woche sonst noch im Spiel tun könnt.

Das passiert diese Woche: Wer sich wundert, was diese Woche mit Lord Saladin los ist, den können wir beruhigen. Sein Terminplan wurde von Bungie geändert und so hatte er nur eine Woche Pause.

Durch den “Unsichtbarkeits-Bug hat Bungie die Entscheidung getroffen, das Eisenbanner um eine Woche zu verschieben.

So lagen zwischen der ersten Eisenbanner-Woche, die am 28.3. endete und der zweiten, die heute am 04.04. beginnt, nur eine Woche Pause.

Ihr könnt euch somit bereits heute Abend wieder in eure Eisenbanner-Rüstung werfen und anderen Hüter mit der Maschinenpistole “Die Unsterbliche” in Angst und Schrecken versetzen.

Neben dem Eisenbanner kommt auch gleich noch der PvP-Modus Hexenkessel ins Spiel. Und in der Dämmerung geht es im umgestalteten Strike “See der Schatten” um Spitzenloot samt Meisterwaffe auf harter Schwierigkeit. Mit Blick auf den Start der härtesten Aktivität in Destiny 2, den Spitzenreiter-Dämmerungen am 11. April, können die Hüter jetzt schon ihre neuen Builds in der Großmeister-Dämmerung austesten.

Neue Reset-Zeit ab sofort gültig: Durch die Zeitumstellung in Deutschland haben sich auch die Resetzeiten von Destiny 2 geändert. Der wöchentliche Reset findet ab sofort also nicht mehr um 18:00 Uhr, sondern eine Stunde später, um 19:00 Uhr, statt.

Die wichtigsten Infos zu Aktivitäten vom 04.04. bis 11.04

Vorhut: Dämmerung – Die Feuerprobe

“See der Schatten” in der Europäischen Todeszone Eure Aufgabe ist es, die Wasserversorgung von der Bedrohung zu befreien, um so sauberes Wasser für die Bevölkerung zu sichern. Zudem hat Bungie diese Aktivität für Lightfall 2023 aufgepeppt, sodass ihr euch im Gameplay etwas umstellen müsst.

in der Europäischen Todeszone

Verdient diese Woche die Dämmerungswaffe: “Der Schwarm” – Maschinengewehr

Das ändert sich in Lightfall bei den Dämmerungen: Die Herausforderungen der Vorhut werden angepasst, um diese Änderungen in Lightfall zu berücksichtigen. Außerdem wird Bungie ein Scoring in die Vorhut-Ops-Playlist integrieren. Je höher eure Punktzahl ist, desto größer fällt der Multiplikator für euren Vorhut-Rang aus.

Schließt Vorhut-Aktivitäten mit dem Wogen-Fokus ab. Das können entweder die saisonalen Wogen für Dämmerungen oder die wöchentlichen Wogen für Vorhut-Ops sein.

Schließt Dämmerungs-Aktivitäten ab. Bei höheren Schwierigkeitsgraden gibt es entsprechend mehr Fortschritt. Eine einzelne Spitzenreiter-Dämmerung schließt diese Herausforderung ebenfalls ab. Sie ist allerdings erst ab 11. April 2023 wieder im Spiel verfügbar.



Endgame: Raid-Challenges und Dungeon-Rotation

Ein kostenloser Dungeon den jeder spielen kann: “Prophezeiung”

Der wöchentliche Vermächtnis-Raid ist der “Königsfall”

Darüber hinaus gibt es im Dungeon “Prophezeiung” ebenfalls Extra-Spitzenloot

Tipp: Sowohl der Rotations-Raid oder als auch der Rotations-Dungeon sind farmbar. Ihr könnt die einzelnen Begegnungen also immer wieder abschließen, um verschiedenste Items zu erhalten und eure Sammlung zu vervollständigen. Inklusive möglicher Exotics, die in diesen Inhalte erhältlich sind.

Diese Aktivitäts-Rotationen von Inhalten wird Bungie ab Season 22 weiter ausbauen. Dann können Spieler nicht nur Raids- und Dungeons als „Vermächtnis“ spielen, sondern auch alte Exotische Missionen.

Schmelztiegel – Das ist die rotierende PvP-Aktivität:

Lord Shaxx will euch diese Woche im “Hexenkessel” eine Super-Suppe kochen sehen.

Wo gibts diese Woche einen Bonus?

In Woche 6 gewährt euch Destiny 2 einen Bonus für eure Gambit-Ränge. Das heißt ihr kommt dieses Wochenende schneller an Engramme bei Vagabund im Anbau.

Weekly-Aktivitäten

Hier kommen die wichtigsten Aktivitäten dieser Woche. Hüter werden in Jahr 6 nicht mehr gegen Savathun, sondern den Zeugen als Hauptantagonist in Destiny 2 kämpfen müssen. Zurzeit stehen viele Fragen im Raum, die vor allem mit dem ominösen Schleier gelüftet werden müssen.

Lightfall – Wöchentliche Kampagnen-Mission

„Kopfüber“ Osiris wirft euch als sein “Strang-Schüler” sprichwörtlich kopfüber in einen riesigen Vex-Mixer und will, dass ihr euch beweist. Also rennt im Kreis, schwingt euch mit Strang gekonnt von Absatz zu Absatz und tötet die Scharen an Vex-Einheiten, bevor sie euch überrennen.



Aszendenten-Herausforderung – Träumende Stadt

Falls ihr also noch Triumphe aus der Träumenden Stadt benötigt, dann aufgepasst. Die zweite Stufe der Korrumpierung offenbart euch mit einem Schluck “Königinnenlaub-Tinktur” neue Zugänge.

Petra Venj findet ihr nun in der Träumenden Stadt gleich am Spawn-Punkt – wie immer zur 2. Fluch-Woche. Zeitgleich ist die 6. Aszendenten Herausforderung aktiv.

lle Quellen für Spitzen-Loot in Season 20 von Destiny 2

Damit ihr wisst, wo ihr effektiv euren Spitzenloot abgreifen könnt, bieten wir euch jede Woche einen schnellen Aktivitäten-Überblick.

Das ist das neue Max-Level: In der neuen Saison des Widerstands (Season 20) steigt das Powerlevel drastisch an. Das maximale Powerlevel eurer Ausrüstung bei 1.810. Damit ist das Powerlevel zum Start der neuen Season 20 um +210 im Vergleich zur vorherigen Season 19 gestiegen.

In der Season 20 von Lightfall beginnen Hüter bei Powerlevel 1600.

Das Soft Cap liegt bei 1750.

Das Powerful Cap bei 1800.

Mit Spitzenloot könnt ihr euch ans Hard Cap von 1810 bringen.

Wir listen euch die momentan bekannten Aktivitäten auf, die euch Spitzenloot und damit Powerlevel geben, damit ihr schnell leveln könnt, auch wenn sich an diesem System bald etwas ändern könnte:

Destiny 2: Enthüllung deutet massive Powerlevel-Änderungen an und die könnten euch nicht gefallen

Dieser Spitzenloot bringt euer Powerlevel bis 1.810:

Top-Raid „Wurzel der Albträume“ (+2)

Top-Dungeon “Säule der Wächterin” (+2)

Vermächtnis-Raid-Rotation diese Woche: „Kingsfall“ (+2) – farmbar

Vermächtnis-Dungeon-Rotation „Prophezeiung“ (+2) – farmbar

Schließt einen oder mehrere Dämmerungs-Strike ab und sammelt 200.000 Punkten (+2)

Schließt einen Dämmerungs-Strike mit der passenden Woge ab (+2)

„Mutproben der Ewigkeit“: Erreicht mindestens 250.000 Punkte oder mehr (+2)

Schließe die Exo-Mission //knoten.ovrd.AVALON// in der ETZ ab (+2)

Schließe über “Der Befreier-Pfad” am Strategietisch Beutezüge ab (+1)

Wöchentliche Lightfall-Kampagnen-Mission auf Legendär (+2)

Erledigt 3 Widerstands-Schlachtfelder in der saisonalen Playlist

Absolviert 3 Gambit-Matches (+1)

Absolviert 3 Schmelztiegel-Matches (+1)

Schließt Vorhut-Operationen-Strikes mit passender Woge ab (+1)

Hawthornes Clan-Aufgabe: Vergebe 5 Wertschätzungs-Karten an andere Hüter (+1)

Prüfungen von Osiris (ab dem 31. März)

Glanzstaub-Highlights im Everversum

Diese Woche gibt es für jede Hüterklasse ein neues Ornament für eure schicken Hüter-Beine abzustauben. Wenn ihr also 1200 Glanzstaub übrig habt, könnt ihr diese sehr zeitlosen Items bei Tess erwerben.

Das bekommt ihr diese Woche sonst noch für Glanzstaub bei Tess:

Exotisches Multiplayer-Emote “Spielautomat”

Exotische Geisthülle “Exo-Tech-Hülle”

Exotische Geisthülle “Bausatz-Hülle”

Exotisches Schiff “Exohelian”

Exotisches Waffenornament für die Pistole “Unbefugter” namens “Shiros Wachsamkeit”

Legendäres Waffenornament für die Hanfeuerwaffe “Wahrheit” namens “Blinder Glaube”

Legendäre Geistprojektion “Zaubertrick-Projektion”

Seltenes Emote „Ich kann nicht mehr“

Shader “Lagundenkreuzer”

Shader “Polierter Seestein”

Darüber hinaus bietet auch Ada-1 diese Woche wieder alte Shader an, die ihr vielleicht noch nicht in der Sammlung habt.

Destiny 2: Waffenkammer-Chefin wird neue Fashion-Queen – Verkauft Shader, die sich Hüter schon lange zurückwünschen

Findet ihr es gut, dass es diese Woche gleich wieder ins Eisenbanner geht? Oder ist euch das zu schnell und ihr hattet eigentlich was anderes vor? Hinterlasst uns gerne eine Kommentar, wie ihr das findet.

Geht es allein nach den Spielerzahlen, dann solltet ihr diese Woche im Eisenbanner mehr als Gegner haben:

Destiny 2: Lightfall enttäuscht Fans, trotzdem spielen Tausende – Schlägt sogar Witch Queen