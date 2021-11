Destiny 2: Weekly Reset am 30.11. – Die Labore kehren zurück

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Des Weiteren veröffentlichte der Community-Manager „dmg04“ auf Twitter , dass er am Donnerstag viel zu verkünden hat. Dabei werden euch beim TWaB-Post am Donnerstag folgende Inhalte erwarten:

Das passiert diese Woche: Euch erwartet erneut eine Runde Labore für die Trials. Am Wochenende startet dann die Freelance-Version von den Prüfungen, mit denen ihr auch als Solo-Spieler an den Trails teilnehmen könnt.

In Destiny 2 gibt es momentan nicht viel Neues. Die Saison der Verlorenen ist derzeit in Stasis eingefroren und Spieler können es kaum erwarten, dass die Story endlich weitergeht. Wir von MeinMMO zeigen euch dennoch, was ihr diese Woche erwarten könnt.

7 Ganz okay 7.1 Ganz okay User Avg

7 Ganz okay 7.1 Ganz okay User Avg

Insert

You are going to send email to