Für Destiny 2 ist heute, am 10. November 2020, ein besonderer Tag. Der Weekly Reset bringt heute nämlich nicht einfach nur einige neue Aufgaben, sondern auch die Dunkelheit mit sich und läutet mit dem Start der neuen Erweiterung Jenseits des Lichts sowie der Season 12 das nunmehr 4. Jahr ein.

Darauf haben viele gewartet: Endlich ist es so weit. Nach einer Mammut-Wartung sowie einer verlängerten Season 11 bricht nun das 4. Jahr von Destiny 2 an – zumindest für die ersten Hüter, denn viele kommen noch nicht rein. Mehr zum aktuellen Status erfahrt ihr hier: Destiny 2: Update 3.0.0.1 ist da – Patch Notes für Beyond Light

Das nächste große Kapitel in der Geschichte der Franchise wird nun von der neuen Erweiterung Jenseits des Lichts sowie von der neuen Season 12, der Saison der Jagd, eingeläutet. Viele neue Inhalte aber auch zahlreiche Änderungen warten ab sofort auf die Hüter, sofern ihr bereits das neue Update 3.0.0.1 heruntergeladen und installiert habt.

Das Wichtigste zum Start ins neue Destiny-Jahr: Damit ihr einen möglichst guten Start in die neuen Abenteuer hinlegen könnt, haben wir hier die wichtigsten Artikel zu Beyond Light und der Season 12 nochmal für euch zusammengestellt:

Und hier gibt’s nochmal etwas zur Einstimmung:

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt

Weekly Reset mal ohne Weekly Reset

Deshalb gibt’s heute nicht den gewohnten Reset-Artikel: Neben den neuen Inhalten findet heute ganz nebenbei auch der traditionelle Weekly Reset statt. Doch die gewohnte, kompakte Zusammenfassung aller wichtigen Infos zur neuen Destiny-Woche wie den Quellen für Mächtigen Loot oder rotierende wöchentliche Aktivitäten bleibt diesmal aus. Hier bitten wir euch, sich noch bis Dienstag nächster Woche zu gedulden.

Warum? Wie zu Beginn schon erwähnt, wird sich heute vieles in Destiny 2 ändern. Deshalb wollen uns die Zeit nehmen, um diese Änderungen in aller Ruhe genau unter die Lupe zu nehmen und bei Bedarf unser bisheriges Reset-Format darauf auszurichten. Schließlich wollen wir euch dabei das bestmögliche Ergebnis liefern.

Nächste Woche sollten euch dann mit dem Reset-Artikel wie gewohnt die wichtigsten Infos in der Übersicht zur Verfügung stehen – ob nun in ähnlicher, angepasster oder komplett neuer Form. Bitte habt dafür Verständnis, denn unter dem Strich machen wir das Ganze hier für euch.

Viel Spaß in Jahr 4: Gleichzeitig wollen wir mit diesem Artikel aber auch den Lesern von MeinMMO und allen anderen Hütern viel Spaß und guten Loot in dem neuen Destiny-Jahr wünschen. Wir freuen uns, mit euch gemeinsam das neue Kapitel von Destiny 2 begrüßen zu können und hoffen, dass Destiny 2 auch in seinem 4. Jahr für so manch einen coolen oder sogar unvergesslichen Augenblick sorgen wird, über den wir hier berichten können.

Egal, ob ihr ein gestandener Veteran, ein komplett neues Licht oder ein verlorenes Schaf seid, dass nun zur Herde zurückkehrt – habt möglichst viel Spaß heute Abend. Schließlich ist es das, was uns alle verbindet und uns immer wieder aufs Neue zusammenkommen lässt.

See you starside, Guardians!

Übrigens, falls ihr wissen wollt, was Destiny 2 über Beyond Light hinaus noch alles vorhat, dann schaut mal hier: Destiny 2 geht noch Jahre als MMO weiter – Jenseits des Lichts und Pläne bis 2022