Wie es sich für einen Loot-Shooter gehört, bietet Destiny 2 einen Haufen cooler Waffen. Aber wie gut kennt ihr die Schießeisen wirklich? In unserem Quiz müsst ihr nur anhand des Umrisses die versteckten Exemplare erraten.

Das Destiny-Franchise ist für sein hervorragendes Gameplay bekannt. Es fühlt sich einfach toll an fiesen Aliens ins Gesicht zu ballern. Einen großen Anteil daran tragen die vielen einzigartigen Waffen.

Manche Schießeisen könnten direkt auf einem Western stammen, andere wirken wie von Fantasy-Epen inspiriert. Aber auch abgedrehte Sci-Fi-Knarren stehen den Hütern zur Verfügung.

In der aktuellen Season 9 gibt es alleine 65 einzigartige exotische Waffen in Destiny 2. Laut Datenbank sind mittlerweile 692 unterschiedliche Schießeisen verfügbar. Auch in der Aktuellen Season gibt es wieder neue und einzigartige Waffen zu ergattern:

Banshee-44 bastelt ohne Unterlass an Knarren rum

Könnt ihr Waffenmeister Banshee-44 das Wasser reichen?

Wie funktioniert das Quiz? Ihr seht zunächst nur den Schatten der Waffe. Es ist jetzt an euch dem Umriss einen Namen zuzuordnen. Klickt ihr einmal auf das Schatten-Bild, erscheint die Auflösung samt Namen.

Wir haben uns für 12 berühmte Waffen entschieden. Einige der Schießeisen feierten ihr Debüt schon in Destiny 1. Da die berühmtesten Waffen nun mal die Exotics sind, werdet ihr es auch hauptsächlich mit Exo-Wummen zu tun haben. Die ein oder andere legendäre Waffe hat sich aber trotzdem in das Quiz geschlichen.

Seid ehrlich zu euch selbst und viel Spaß beim Rätseln!

Welche Waffe versteckt sich hier? Click to Flip Click to Flip Click to Flip Click to Flip Click to Flip Click to Flip Click to Flip Click to Flip Click to Flip Click to Flip Click to Flip Click to Flip Share:

Na, wie habt ihr bei dem Quiz abgeschnitten? Fandet ihr die Aufgabe kinderleicht und habt jede Waffe sofort am Umriss erkannt? Oder haben wir es euch doch schwer gemacht? Sagt es uns in den Kommentaren.