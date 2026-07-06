Destiny 2 ist tot und die Zukunft des Franchises ungewiss. Aber jetzt gibt es ein Video, in dem ihr die Lore des Shooters erleben könnt, auch wenn Bungie irgendwann die Server herunterfährt.

Am 9. Juni 2026 erschien das finale Update für Destiny 2. Anschließend ging der Looter-Shooter in den Wartungsmodus über. Ein Destiny 3 ist gegenwärtig nicht in Entwicklung.

Die Möglichkeiten, sich die Zeit zu vertreiben, sind für Destiny-Fans derzeit also stark limitiert. Falls ihr eure Freizeit damit verbringt, die Spielerzahlen von Marathon (Bungies neustem Spiel) auf SteamDB zu beobachten, oder hoffnungslos auf einen Nachfolger von Destiny 2 zu warten, gibt es jetzt ein Video, das ihr stattdessen schauen könnt – oder währenddessen.

Video starten Destiny 2: Monument of Triumph – Launch-Trailer stimmt auf das Ende einer Ära ein Autoplay

12 jahre in 11 Stunden: Geschichtsunterricht zum Thema Destiny

Was ist das für ein Video? Einen Monat nach dem Ende von Destiny 2 veröffentlichte der bekannte YouTuber Evaze ein Video, in dem er die komplette Story von Destiny 1 und Destiny 2 der vergangenen 12 Jahre zusammenfasst.

Evaze hat auf YouTube rund 307.000 Abonnenten und ist vor allem für seine detaillierten Lore-Videos zu Destiny bekannt. Das neueste Video auf seinem YouTube-Kanal ist knapp 11 Stunden lang und deckt alles ab, was das Franchise betrifft: die verschiedenen Fraktionen, das dunkle Zeitalter, die Geschehnisse aus beiden Spielen bis zu Monument of Triumph und vieles mehr.

Hier könnt ihr euch das Video ansehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Die 11-stündige Zusammenfassung kommt bei der Destiny-Community gut an. Viele Spieler danken ihm für den Aufwand und freuen sich darauf, das Video zu sehen. Viele schreiben, dass es ihnen helfe, der Lore zu folgen – vor allem, da ein beachtlicher Teil der Geschichte im Content-Vault landete und verloren ging.

Auf Reddit hoffen allerdings auch einige, dass der YouTuber „My name is Byf“ ebenfalls ein solches Video veröffentlichen wird. Während Evaze als sehr prägnant gilt und den Inhalt in seinen Videos „auf den Punkt bringt“, sei Byf theatralischer. Manchen gefällt diese Art der Erzählung einfach besser, wobei sie den Videos von Evaze nicht ihre Qualität absprechen wollen.

Legt ihr einen großen Wert auf die Lore von Spielen oder ist die Story für euch eher zweitrangig? Habt ihr euch schon mal stundenlange Lore-Videos angeschaut? Schreibt es uns in die Kommentare!

Das Ende von Destiny 2 bedeutete für viele Charaktere, dass ihre Geschichte ohne erneute Erwähnung oder einen konkreten Abschluss endete. Wir haben deshalb bei MeinMMO im Juni einen Blick auf die Schicksale der wichtigsten Figuren geworfen und darauf, was aus ihnen wurde. Mehr dazu hier: Destiny 2: So endet die Geschichte der wichtigsten Figuren des Spiels