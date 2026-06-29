Fans von Destiny 2 sind so sauer auf Sony, dass sie sich zum nächsten Sturm auf die Server verabreden

Bei Destiny 2 steht das Ende kurz bevor, doch dass wollen die Spieler nicht auf sich sitzen lassen. Sie wollen Sony davon überzeugen, dass der Titel eine Zukunft verdient.

Wie steht es um Destiny 2? Am 9. Juni hat Bungie das finale Inhaltsupdate für Destiny 2 veröffentlicht. Die aktive Entwicklung und die regelmäßigen saisonalen Inhalts-Updates sind vollkommen eingestellt worden, und man möchte sich in Zukunft vor allem auf Marathon fokussieren.

Gleichzeitig sind die Spielerzahlen mit der Ankündigung auf den höchsten Stand seit 2024 kurzfristig angestiegen. Mehr als 160.000 Spieler loggten sich zeitgleich ein.

Die vielen Fans wollen das Ende von Destiny 2 trotz online bleibender Server nicht akzeptieren und rufen nun zum Angriff auf.

Hier könnt ihr den Trailer zum letzten Update von Destiny 2 sehen:

Video starten Destiny 2 nimmt mit einem emotionalen Trailer Abschied von den Fans Autoplay

Sturm auf die Server

Was haben die Fans vor? Die Fans sind sauer auf Sony, weil sie hinter der Entscheidung stehen, Destiny 2 einzustellen und auf Marathon als neues Live-Service-Spiel für Bungie zu setzen. Jetzt haben die Fans zum großen Sturm auf die Server aufgerufen.

Hier wollen sie Sony zeigen, wie viele Fans von Destiny 2 es doch gibt, und gleichzeitig wollen sie beweisen, dass es sich lohnt, das Spiel und die Marke weiter leben zu lassen. Ein Ziel ist es außerdem, die Entwicklung eines Destiny 3 sicherzustellen.

Wann soll das passieren? Verschiedene Creator und bekannte Gesichter von Destiny 2 rufen für den Server-Sturm am 7. Juli auf. An diesem Tag sollen alle Fans das Spiel fluten und die Server unter der Last der vielen Spieler bis zum Absturz gebracht werden.

Gleichzeitig sieht die Zukunft von Bungie düster aus. Seit der Übernahme durch Sony im Jahr 2022 wurden hunderte Mitarbeiter bereits entlassen. Währenddessen geht es dem neuen Spiel Marathon gar nicht gut. Es hat nur 10 % der Spieler zur Spitzenzeit von Destiny 2 (Quelle: SteamDB).

Was meint ihr? Bringt der Server-Slam Sony zum Umdenken und sichert die Zukunft von Destiny 2? Oder meint ihr, bei Sony wird man die Pläne einfach weiter verfolgen? Schreibt es gerne in unsere Kommentare! Mehr zum schlimmen Schicksal von Bungie erfahrt ihr hier: 12 Jahre Destiny und seine Macher weggeworfen: Wie die Bungie-Führung ihr Herz zerstörte