Bei Destiny 2 steht heute, am 29. April, der neue Hotfix 3.1.1.3 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X /S sowie auf dem PC und Google Stadia an. Euch erwarten mehrstündige Wartungsarbeiten und auch ein kurzer Server-Down. MeinMMO hat alle Zeiten und begleitet euch durchs Update.

Das passiert heute: Destiny 2 bekommt am 29. April ein neues Update spendiert. Das letzte Update liegt nun schon fast einen Monat zurück und die Hüter sind es kaum gewohnt, solange ohne ihre “Zwangspause” auszukommen.

Der Hotfix 3.1.1.3. kommt nämlich mit Wartungsarbeiten und einem kompletten Server-Down daher, während dem ihr nicht zocken könnt. Hier findet alle relevanten Zeiten und MeinMMO aktualisiert den Artikel heute mehrmals, damit ihr keine Infos verpasst.

Wartung am 29.04. – Alles zum Ablauf und Server-Down

Das sind die wichtigen Zeiten:

Ab 17:00 Uhr deutscher Zeit beginnen Wartungsarbeiten im Hintergrund

Gegen 18:00 Uhr gehen Destiny-Server offline, spätestens jetzt werdet ihr aus laufenden Aktivitäten gekickt.

Gegen 19:00 Uhr kommen die Server wieder online – Update 3.1.1.3 wird weltweit veröffentlicht

Sobald ihr den Hotfix geladen (und kopiert) habt, könnt ihr euch einloggen

Ab 20:00 Uhr sollen die Wartungsarbeiten vollständig abgeschlossen sein

Nicht vergessen: Durch die Wartungsarbeiten kann es am ganzen Abend zu Login-Problemen kommen. Wie immer gilt auch, Drittanbieter-Anwendungen oder auch die offizielle Gefährten-App in diesem Zeitraum nur sehr eingeschränkt zur Verfügung stehen.

Die Medaillen-Jagt müsst ihr heute eine Weile pausieren

Was ändert sich mit Hotfix 3.1.1.3 bei Destiny 2?

Im Gegensatz zu sonst können wir euch keine ausführliche Preview zu den Inhalten des neuen Patches geben. Bungie hat nämlich nichts verraten.

Es dürften aber sehr wahrscheinlich einige Probleme der Hüter-Spiele angegangen werden. Das letzte Event vor der neuen Season 14 läuft noch bis zum 11. Mai. Wir halten euch auf dem Laufenden und ergänzen die gesamten Patch Notes, sobald sie verfügbar sind. Zusätzlich gibt’s an dieser Stelle dann die Highlights des Updates.

Das sollt ihr in den Hüter-Spielen beachten: Bungie hat ein FAQ mit häufigen Fragen zu den Hüter-Spielen veröffentlicht, hier die wichtigsten Infos.

Tragt euren Hüter-Spiele-Klassengegenstand, um Lorbeeren zu erzeugen und bei sämtlichen Hüter-Spiele-Beutezügen Fortschritt zu verzeichnen.

Hüter-Spiele-Klassengegenstände aus 2020 („Gerissene Rivalität“-Umhang, „Mächtige Rivalität“-Zeichen und „Weise Rivalität“-Reif), erschaffen keine Lorbeeren und kein Fortschritt bei Hüter-Spiele-Beutezügen.

Es fallen keine Lorbeeren im Gambit oder im Schmelztiegel auf den Boden; sie werden stattdessen direkt an die Spieler vergeben.

Liegengelassene Lorbeeren gehen nicht zur Poststelle. Sie müssen eingesammelt werden, um zu zählen.

Ist der Medaillenkasten voll, gehen Medaillen verloren, die durch das Annehmen von Triumphen verdient werden.

Beim Schritt der Exotischen „Erben-Erscheinung“-Quest, für den man Lorbeeren sammeln muss, zählen nur Lorbeeren, die vom Boden aufgesammelt werden.

Spieler können keine Medaillen abgeben, die im Turm erhalten wurden, nachdem sie bereits Medaillen des gleichen Seltenheitswerts abgegeben haben. Spieler können dann zum Orbit zurückkehren und erneut zum Turm fliegen, um diese Medaillen abzugeben.

Bestimmte Shader entfernen fälschlicherweise das Leuchten für Warlocks vom universellen Hüter-Spiele-Ornamente-Se.

Nein, Destiny 2 hat den Sieger der Hüter-Spiele nicht schon heimlich bestimmt

Patch Notes für Update 3.1.1.3 von Destiny 2

Wo bleiben die Infos? Bungie veröffentlicht zu jedem Update sogenannte Patch Notes. Hier listet der Destiny-Entwickler offizielle alle Fixes, Buffs und Nerfs die dann neu im Spiel sind, auf.

Noch liegen die Patch Notes nicht vor. Erfahrungsgemäß kommen die Infos zusammen mit dem Update selbst. Wir binden sie euch an dieser Stelle dann ein.

Findet ihr es gut, dass endlich wieder ein Update kommt oder habt ihr euch an die Zwangspausen-freie Zeit schon fast gewöhnt? Was glaubt ihr, könnt der heute Patch im spiel ändern – oder besser: Was muss Destiny 2 schnell fixen? Sagt es uns gerne in den Kommentaren.