In Destiny 2 sind Spieler vom „ewigen Pech“ beim Raid-Loot frustriert – Sind Raid-Quests die Lösung?

Die Destiny-2-Community ist zunehmend frustriert über zufällige Dropraten von Raid-Exotics. Auch nach monatelangem Raid-Grind werden viele Spieler weiterhin konsequent vom „ewigen Pech“ verfolgt. Die Raid-Exotics, wollen vielen einfach nicht droppen. Eine Lösung wäre der garantierte Drop über eine Raid-Quest.

Mit dem oft langwierigen Grind nach Waffen und Items sollten Spieler in einem Lootshooter grundsätzlich kein Problem haben. Der gewünschte Drop ist eben nicht immer garantiert. Doch ab wann ist es zu frustrierend? Diese Frage beschäftigt die Destiny 2 Community sehr. Es gibt Spieler, die, trotz Pechschutz, regelrecht vom „ewigen Pech“ verfolgt werden und nicht eines der begehrten Raid-Exotics besitzen, obwohl sie die Raids rauf und runter spielen. Mehrere Monate hinter einem Exotic herzujagen und es dann niemals zu bekommen, hat sogar dazu geführt, dass Spieler damit anfangen, Raids zu hassen.

Ist garantiertes ewiges Pech noch fair? Es scheint manchmal, als sei das Einzige, was nach vielen hundert Runs noch garantiert ist, weiterhin Pech zu haben. Verständlich, dass es sich für die vom Pech verfolgten Spieler nach jedem sinnlosen Run unfairer anfühlt. Vor allem, wenn man sieht, dass fast jeder andere seinen Exotic-Drop schon erhalten hat und die Waffe eifrig nutzt.

Viele Spieler haben “ewiges Pech” beim Grind nach Raid-Exotics.

Im Destiny-2-reddit ist dazu eine konstruktive Diskussion entbrannt. Wie fair ist das noch und wie Raid-Quests das Problem vielleicht lösen könnten. Labcoat_samurai erklärt im reddit auch, warum die Spieler wieder anfangen, das Thema zu diskutieren. Schuld daran ist zum Teil das damit verbundene schlechte Gefühl:

Woche für Woche fühlt es sich für mich nicht viel besser an. Wenn es wirklich lange dauert, fühle ich mich wie eine Last für meine Raid-Gruppe. Zum Beispiel war ich die letzte Person in meiner Gruppe, die Anarchie bekam. Also haben wir Geißel der Vergangenheit einige Wochen lang ausschließlich für mich gespielt. Jedes Mal, wenn ich es nicht bekommen habe, dachte ich „….. ja…. Entschuldigung Leute.“ Rundherum einfach ein schlechtes Gefühl. Sie alle fühlen sich schlecht für mich und ich fühle mich schlecht, weil ich ihre Zeit verschwendet habe.

Kommen dann auch noch gemeine LFG-Teamaktionen dazu, die einen vor dem endlich gedropptem, exotischen Engramm aus dem Spiel nehmen, ist der Spielspaß so ziemlich am Ende.

“Das ist kein „Wiederspielwert“, sondern ein Elend“

Masson011 disktutiert im reddit-Thread mit. Er meint, wenn Spieler so viele Runs machen müssen „ist es eine beschissene Art, die Spieler am „spielen“ zu halten.“

Das finden auch andere Spieler. TehColonelMoreland kommentiert im selben reddit-Thread: „Mehr als 40 komplette Läufe zu machen, die mit Enttäuschung enden, ist kein ‚Wiederspielwert‘, sondern ein Elend.“

Das spaltet die Community in drei Gruppen: Das Thema spaltet die Community schon lange. Inzwischen haben sich hierzu drei Meinungsgruppen gebildet.

Wer seine Raid-Exos hat, findet das „Gejammer“ unangebracht. Ein Raid-Exotic sei nun mal kein garantierter Drop. „Leb endlich damit und spiel weiter!“.

Andere haben bereits eigene Erfahrung hinter sich. Sie sind deswegen, in ihren Clans oder als Sherpas über LFG, gerne bereit, den betroffenen Spielern zu helfen. Selbst beim 100ten Run.

Die dritte Gruppe spielt die Raids nicht wegen der Exotics und ist deswegen der Meinung, dass Exotics nicht der Grund sein sollten, einen Raid spielen zu wollen.

Der Meinung, den Raid nicht nur wegen des Exotics zu spielen, ist auch ReconZ3X. Er sieht das Problem beim Entwickler: „Wenn das [Exotic] der einzige Anreiz ist, einen Raid zu spielen, dann muss der Raid ein beschissenes Design haben.“

Raids werden oft nur wegen des Exotics gespielt: Schaut man auf die grundsätzlichen Beweggründe einen Raid zu spielen, ist das Raid-Exotic in der Tat für viele der Hauptgrund, die Aktivität zu spielen. Es ist aufregend, eine Raid-exklusive, exotische Waffen, wie beispielsweise die 1000 Stimmen im Letzten Wunsch, zu erhalten und ein einzigartiger Moment. Viele Spieler wissen oft noch genau, wann ihnen ihre Raid-Exotics gedroppt sind. Danach ist das Interesse weitaus weniger hoch. Oft bieten sogar die normalen, legendären Raid-Waffen oder Titel-Triumphe keinen zusätzlichen Anreiz mehr.

GhostTypeFlygon sieht genau das kritisch und wirft den Spielern im reddit vor:

„[…] Wenn du aufhörst, einen Raid zu spielen, nachdem du das Exotic bekommen hast, liegt das daran, dass dir der Raid nicht gefällt. Ein Raid sollte nicht nur existieren, um die Quelle eines Exotics zu sein. Wenn der einzige Grund, diesen Raid zu spielen, die spezifische Waffe ist, ist es ein beschissener Raid oder wie gesagt, du magst einfach keine Raids.

Diese kreativen Lösungsansätze schlägt die Community vor

Der erste Lösungsansatz wäre eine feste Raid-Quest mit garantiertem Raid-Exo-Drop. Dass dies funktionieren kann, hat die Göttlichkeit aus dem Raid Garten der Erlösung bereits bewiesen. Auch wenn es bei dieser Raid-Quest manchmal frustrierend ist, eine Raid-Gruppe zu finden, funktioniert das System. Wer die Quest erledigt und den Raid danach mit den zusätzlichen Aufgaben erfolgreich abschließt, bekommt garantiert sein raidexklusives Exotic.

Damit das nicht gleich dazu führt, dass viele eine solche Raid-Quest sofort abschließen, schlägt der Spieler TeamAquaGrunt im reddit-Thread einen intelligenten, zeitgesteuerten Triumph dafür vor:

Füge einen Triumphpunkt hinzu, auf dem steht: „Schließe alle zugehörigen Triumphe ab“ (außer natürlich Sammlungen), der das Exotic garantiert. Boom, fertig. Die Spieler werden den Raid zu diesem Zeitpunkt bereits ein paar Wochen lang gemacht haben, niemand kann behaupten, dass er es nicht verdient hat, […], alle sind glücklich.

Xzwingnutzx stimmt ihm zu: „Ich mag die Idee […] Lass es auf Deinem Titelfortschritt basieren. Jedes Mal, wenn Du einen [Triumph im Raid] vervollständigst, hast Du eine höhere Chance, das Raid-Exotic zu bekommen, bis es das Letzte ist, was Du brauchst, um den Titel zu vervollständigen, und dann ist es garantiert.“

Ken-as-fuck schlägt dann im reddit noch als Lösung, sowohl eine RNG- als auch leistungsbasierte Raid-Quest vor:

Wenn du das Glücksspiel spielen willst, dann mach es, aber wenn du dich wirklich anstrengen willst, würde ich den Drop mit einer Gruppe machen, wo das Exotic bei einem makellosen Run garantiert droppt. Das gibt Spielern, die keine Erfahrung im PvE haben, die Chance, es durch Glück zu bekommen, und gibt Leuten, die die Fähigkeit haben, es fehlerfrei zu spielen, eine garantierte Möglichkeit, etwas zu bekommen, das sie zu Recht verdient haben.

Xiphactnis dagegen hat einen ganz anderen Ansatz für eine Raid-Quest, welche er im reddit der Community und Bungie vorschlägt:

Ich weiß, das macht mir vielleicht keine Freunde, aber wie wäre es mit einer Suche, wie der nach Nekrochasmus? Ich mochte diese Quest sehr, bei der Du eine weiße Version einer Waffe findest und sie Schritt für Schritt aufrüsten und schließlich in exotische Form bringen musst, indem Du Crotas Ende abschließt.

Die Ideen der Community sind in der Tat interessant und wirklich gut. Nach so viel Pech ist es nachvollziehbar, dass der Spielerwunsch für eine Raid-Quest mit einem garantierten Drop in „Die Hexenkönigin“, der neuen Erweiterung im Februar 2022, immer lauter wird.

Raid-Quest haben einen großen Nachteil: Der essenzielle Nachteil einer Raid-Quest besteht darin, dass sich mit der Zeit immer weniger Spieler finden, die den Raid noch laufen wollen. Am Beispiel der Göttlichkeits-Quests lässt sich das gut darstellen. Hier wurde es exponentiell immer schwieriger, die exotische Quest durchzuführen, sobald die Leute ihre eigene Raid-Quest erledigt hatten. Mit RNG-Drops und einem guten Pechschutz würde schließlich auch jeder irgendwann seine Waffe bekommen.

Wie seht ihr das? Braucht der Raid in „Die Hexenkönigin“ eine Raid-Quest damit das „ewige Pech“ ein Ende hat? Wie findet ihr die Lösungsvorschläge aus der Community? Sollte Bungie das in Betracht ziehen?