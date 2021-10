Destiny 2: Xur heute – Standort und Angebot am 08.10.

Destiny 2 geheimnisvollster Händler Xur kommt heute, am 8. Oktober, wieder zurück. Er ist immer für eine Überraschung gut. Vielleicht bringt er ja erneut eine Godroll mit, die ihr heute Abend gleich in den Trials of Osiris ausprobieren möchtet.

Was ist in Destiny 2 los? In dieser Woche startete das härteste PvE-Event, die Spitzenreiter Dämmerungen. Viele Spieler hat vor allem eine kommende Änderung für diesen Modus sehr gefreut. Die Droprate von Meister-Waffen (Adept) beim Abschluss einer Spitzenreiter-Dämmerung auf Platin, wird bald auf 100 % erhöht. Wenn ihr dabei sein wollt, haben wir hier für euch die 20 Tipps zum Start der Spitzenreiter-Dämmerung.

Auch konntet ihr es einen kleinen Ausblick auf den neuen Schar-Gegnertyp in Destiny 2 bekommen. Ihr kämpft bald gegen “böse Hüter” und die haben es in sich.

In der kommenden Woche wird es aber erstmal gruselig, denn das Halloween-Event steht an.

Doch vorher schauen wir noch was Xur diese Woche anbietet. Immerhin wurde sein Sortiment in der Vergangenheit immer besser: Der alte Xur ist in Destiny 2 jetzt so wichtig wie seit Jahren nicht

Alle Infos zu Xur am 8. Oktober 2021 – PS4, PS5, PC, Xbox One, Xbox Series X|S, Google Stadia

Wann kommt Xur? Freitags erscheint Xur um 19.00 Uhr auf einem vorher unbekannten Planeten. Dort bleibt er übers Wochenende und zum Weekly Reset um 19.00 Uhr des 12. Oktobers. Wenn also kommende Woche das Festival der Verlorenen in Destiny 2 startet, verschwindet er wieder.

Wo befindet sich Xur? Das ist sein Lager fürs Wochenende:

Bis zum 12.Oktober findet ihr Xur in der Gewundenen Bucht, Europäischen Todeszone.

Xurs Position in der ETZ

Hier findet ihr das aktuelle Video von Nexxoss Gaming, das euch auf Deutsch zu Xur und durch sein Inventar führt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Xurs Inventar vom 08.10. bis zum 12.10. – Alle Exotics auf einem Blick

Was hat Xur im Angebot? Xur hat stets exotische Waffen und Rüstungen für alle Charaktere dabei – also für Jäger, Titanen und Warlocks. Jede Woche gibt es ein zufälliges Angebot, bei den Exo-Rüstungen werden dabei auch die Statuswerte zufällig ausgewürfelt. Wir werfen nachfolgend einen Blick auf Xurs aktuelles Angebot und liefern die wichtigsten Daten zur Ausrüstung und binden euch auch die legendären Items ein.

Waffe: Telesto – Fusionsgewehr für 29 Legendäre Bruchstücke

Jäger: Die Kanonenschützen – Beinschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +18

Belastbarkeit: +2

Erholung: +12

Disziplin: +23

Intellekt: +8

Stärke: +2

Gesamt: 65

Titan: Typ 44 im Abseits – Beinschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +7

Belastbarkeit: +11

Erholung: +16

Disziplin: +2

Intellekt: +23

Stärke: +7

Gesamt: 65

Warlock: Winterlist – Panzerhandschuhe für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +7

Belastbarkeit: +6

Erholung: +20

Disziplin: +2

Intellekt: +2Stärke: +24

Gesamt: 61

+ Exotisches Engramm für 97 Legendäre Bruchstücke

+ Wöchentliche Quest für einen Exotischen Code

Wenn ihr es leid seid im Gambit nach “Letzter Dollar” zu farmen, dann kauft sie euch dieses Wochenende direkt bei Xur. Als Perks hat sie Pulsmonitor und Libelle sowie Agressives Gehäuse (Meisterwerk: Stabilität).

Die Trials (Prüfungen von Osiris) am 08.10.

Der PvP-Modus “Prüfungen von Osiris” (Trials) findet diese Woche wieder statt. Der 14. Heilige hat das PvP-Zepter von Lord Saladin übernommen. So könnt ihr dieses Wochenende also voll in den Trials durchpowern.

Wann starten die Trials? Die Trails beginnen Freitag, dem 8. Oktober um 19.00 Uhr. Die Prüfungen sind dann mit dem Modus Eliminierung am Start – also ohne dauerhafte Zonen.

Aktuelle Trials-Map: JAVELIN-4

Spitzenloot bekommt ihr in den Trials so:

7 Wins auf eurem Pass

50 Runden insgesamt gewonnen

Makellos-Run: Auge von Sol in der Meister-Version (Scharfschützengewehr)

Tipp: Ihr müsst euer Ticket nicht zurücksetzen. Spielt nach 7 Siegen weiterzuspielen weiter, um nach jedem Match die Chance auf eine Belohnung zu haben.

Die 10 wichtigsten Änderungen der neuen Trials in Destiny 2, die ihr ab heute spielt

Seid ihr schon heiß auf das anstehende Trials-Wochenende, so kurz vor dem Halloween-Event?

Sagt es uns doch in den Kommentaren.

Übrigens: Falls ihr im PvP gerne das Exotic “Dünenwanderer” spielt, dann ist diese News für euch bestimmt interessant: Spieler fordern Nerf für die Titan-Exo „Dünenwanderer“ – Bungie äußert sich dazu