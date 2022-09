Der Transfer des Jahres: Xbox Series S mit FIFA 23 für 259€

Macht euch auf zu Saturn, denn dort bekommt ihr das Bundle aus Xbox Series S mit FIFA 23 für die Hälfte des Preises einer PS5.

Euren Fernsehtisch ziert noch eine alte Xbox One oder PS4? Ihr habt Bock auf das neue FIFA 23 in all seiner Schönheit? Dann löst Saturn gleich zwei eurer Probleme gleichzeitig! Denn wenn ihr bei dem beringten Planeten eine Xbox Series S kauft, gibt es FIFA 23 Als Download-Code mit dazu – ohne Aufpreis! Somit zahlt ihr für dieses Bundle gerade mal 259€.

Starke Konsole, gutes Spiel, Spitzen-Preis

Seit der Einführung von Microsofts Gamepass verstaubt das Laufwerk der meisten Xbox Series X Konsolen zusehends. Denn nicht nur im Premium-Abo bekommt man viele gute Spiele, auch digitale Sales bieten oft hervorragende Preise. Wenn ihr nicht unbedingt auf das Laufwerk angewiesen seid, um eure Filme-Sammlung zu schauen, hat die Series S kaum einen Nachteil gegenüber ihrer großen Schwester. Ihre Hardware ist unmerklich weniger stark, sie kostet dabei aber nur halb so viel.

Noch besser wird der Deal, wenn ihr das neue FIFA mit einberechnet. Denn statt den vollen Preis für einen brandneuen Release zu berappen zahlt ihr praktisch nichts! Vor allem, wenn ihr etwa den letzten Titel nicht gespielt habt, ist der diesjährige Ableger einen genauen Blick wert.

FIFA 23 sieht noch echter aus und weiß auch mit neuen Gameplay-Elementen zu glänzen.

Von Frauenfußball-Ligen, über verbesserte Animationen dank Hypermotion Technologie, bis hin zur verbesserten Entwicklung in der Spielerkarriere ist dieses mal wieder so einiges geboten. Was natürlich nie fehlen darf: jede Menge Lizenzen! Deutsche Spieler freuen sich wieder über die Inklusion der 3. Liga mit Traditionsvereinen wie dem TSV 1860 München.

Insgesamt ist dieses Bundle nicht nur wegen dem überzeugenden Preis, sondern auch wegen der Qualität des Inhalts sehr zu empfehlen. Sichert euch die nächste Generation des Fußballs mit der Xbox Series S und FIFA 23.