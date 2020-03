Dead by Daylight: Welcher Killer ist der coolste? Wir wollen’s wissen

Welcher Killer ist eigentlich der coolste in Dead by Daylight und welcher ist richtig langweilig? Das wollen wir mit dieser Umfrage herausbekommen.

Im Laufe der Jahre haben sich immer mehr Killer in die Welt des Entitus von Dead by Daylight geschlichen. Aus den anfänglich nur 3 Killern sind inzwischen stolze 19 geworden, die auch an ihren Fähigkeiten gefeilt haben.

Wo es zu Beginn nur den Fallensteller und Nahkampfangriffe gab, folgten später Killer mit einer „Stalker“-Mechanik, gefolgt von Fernkämpfern und sogar richtig bekannte Charaktere wie der Demogorgon aus „Stranger Things“ oder Freddy Krueger aus „A Nightmare on Elm Street“.

Falls ihr alle Killer gerade nicht vor Augen haben solltet, hier eine kurze Zusammenfassung aller 19 Killer aus Dead by Daylight:

Der Fallensteller (Trapper): Ein Mann mit Maske, der seine Feinde in Bärenfallen lockt und diese geschickt auf der Karte platzieren muss, um die Überlebenden hineinzutreiben.

Der Geist (Wraith): Er kann sich unsichtbar machen und muss seine Glocke läuten, um dann wieder sichtbar zu werden und die Überlebenden aus dem Hinterhalt anzufallen.

Der Hinterwäldler (Hillbilly): Ein entstelltes Gesicht und seine unheilbringende Kettensäge zeichnen ihn aus, mit der er nicht nur Onehits verteilt, sondern auch schnell über die Karte stürmen kann.

Die Krankenschwester (Nurse): Eine mysteriöse, schwebende Frau, die sich durch Wände und Objekte teleportieren kann, um urplötzlich hinter ihrem Opfer aufzutauchen.

Die Jägerin (Huntress): Eine großgewachsene Frau, die ein Lied summend mit Wurfäxten nach ihren Feinden wirft, um sie aus der Distanz zu erlegen.

Der Wandler (Shape): Der bekannte Bösewicht Michael Myers, der Überlebende erst still beobachtet, um so an Kraft zu gewinnen und sie mit einem Schlag zu erledigen.

Die Hexe (Hag): Eine wandelnde Moorleiche, die mit finsterer Voodoo-Magie Fallen legt und so Kopien von sich erschafft, zu denen sie sich teleportieren kann.

Der Doktor (Doctor): Ein verrückter Doktor, der seine „Patienten“ schockt, sie laut schreien lässt und ihnen dabei Wahnvorstellungen beschert.

Der Kannibale (Cannibal): Leatherface aus Texas Chainsaw Massacre. Auch er hat eine Kettensäge, zersägt damit aber gleich mehrere Überlebende an Ort und Stelle.

Der Albtraum (Nightmare): Freddy Krueger, der Kindermörder, zieht Überlebende in den Schlaf und plagt sie dann mit tödlichen Albträumen in einer Welt, die er kontrolliert.

Das Schwein (Pig): Amanda aus den SAW-Filmen. Mit einer Schweinemaske schleicht sie sich an, um ihren Opfern tödliche Fallen auf den Kopf zu setzen, die sie in kürzester Zeit loswerden müssen oder sofort daran sterben.

Der Clown (Clown): Ein sadistischer Clown, der die Finger seiner Opfer abschneidet, nachdem er sie mit giftigen Gasen überwältigt hat.

Das Gespenst (Spirit): Ein zerstückeltes Mädchen, das nun als Geist zurückkehrt und mit dem Katana ihre Opfer hinrichtet.

Die Legion (Legion): Eine Gruppe von Teenagern, die auf die schiefe Bahn geraten ist und jetzt ihre Opfer mit einem Messer aufschlitzt.

Die Seuche (Plague): Eine ehemalige Hohepriesterin, die an einer Seuche starb. Mit dieser Seuche jagt sie nun die Überlebenden und verteilt todbringende Krankheiten.

Ghost Face (Ghost Face): Der Killer hinter den Scream-Filmen. Ein verrückter Mörder, der nach Aufmerksamkeit giert, um seine Taten in den Zeitungen zu sehen.

Der Demogorgon (Demogorgon): Das Monster aus Stranger Things. Es kennt nur Hunger und wechselt auf „die andere Seite“, um durch ein Netzwerk von Tunneln zu krabbeln und ungesehen zuzuschlagen.

Der Oni (Oni): Ein zum Dämon gewordener Samurai, der mit dem Katana seinen Opfern das Blut entzieht, um dann in einen brutalen Rausch zu verfallen.

Der Todesbote (Deathslinger): Ein erfinderischer Mann aus dem Wilden Westen, der mit seinem Speer-Gewehr die Überlebenden aufspießt und sie dann zu sich zieht, um sie zu erlegen.

Das waren die Killer in Kürze – jetzt kommen wir aber zu euch! Wir wollen wissen, welcher dieser Killer der coolste ist.

Welcher Killer ist der coolste?

Wie soll man bewerten? Ob ihr bei der Auswahl nach seiner Effektivität im Spiel, seinem generellen Aussehen oder seiner Hintergrundgeschichte entscheidet, ist gänzlich euch überlassen. Wir wollen einfach wissen, welchen Killer ihr als den coolsten empfindet.

Beachtet jedoch, dass ihr nur eine Stimme habt.

Wenn ihr eure Antwort noch ein bisschen weiter begründen wollt, dann lasst doch einen Kommentar da und erklärt uns, warum ausgerechnet euer Killer der beste ist.

Ihr seid noch auf der Suche nach dem perfekten Killer für euch? Sämtliche Killer mit allen Stärken und Schwächen haben wir hier detailliert vorgestellt: