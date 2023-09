Eine der besten Städtebau-Simulationen veröffentlicht einen zweiten Teil. Wir unterstützen euch mit unserem Sonderheft von der Grundsteinlegung bis zur wuseligen Metropole.

Redakteur eines Spielemagazins befindet sich auf der Liste der wichtigsten Berufe vermutlich nicht mal unter den Top 100. Wir lieben unseren Job selbstverständlich und nehmen ihn äußerst ernst, aber das Wohlbefinden oder gar das Leben von Menschen hängt in der Regel nicht davon ab.

Bei Ärzten und Architekten liegt der Fall da schon anders und auch die Stadtplaner gehören dazu! Denn wir alle müssen ja schließlich irgendwo leben. Wie heikel und kompliziert moderner Städtebau ist, kennen wir Computerspieler schon aus verschiedenen Simulationen zum Thema, von Sim City bis hin zum acht Jahre alten Cities: Skylines.

Dessen Nachfolger Cities: Skylines 2 legt aber noch eine ganze Baggerschaufel Komplexität obendrauf. Glücklicherweise arbeiten wir aber an unserem dicken Sonderheft zum heiß erwarteten Aufbauspiel, das euch zum fähigsten Bürgermeister aller Zeiten macht.

Boom statt Baustopp

Unser Baumeister-Team aus erfahrenen Autoren hilft euch von den ersten Gebäuden und Straßen bis hin zur quirligen Großstadt. Wir ersparen euch mit unseren Tipps typische Anfängerfehler und zeigen euch, wie ihr vorausschauend Gleise und Straßen verlegt, ein funktionierendes Nahverkehrsnetz organisiert und für effiziente Transportwege für eure Wirtschaft sorgt.

Mit dem Sonderheft neben der Tastatur plant ihr wichtige Einrichtungen, wie Krankenhäuser, Kraftwerke, Polizeistationen und Feuerwehrwachen. Mit uns optimiert ihr Stromversorgung, Abwasserkanäle und die Müllentsorgung mit Leichtigkeit. Für das nötige Kleingeld dafür sorgt ein umfangreicher Geld-Guide, damit ihr nicht plötzlich mittellos dasteht.

In Cities: Skylines 2 geht es natürlich nicht einzig darum, schöne Städte für euch selbst zu bauen. Eure Bewohner wollen selbstverständlich zufriedengestellt werden. Vielleicht fühlen die sich auch in eurer Heimatstadt wohl, die ihr mit unserem Schönbau-Guide nachbauen könnt. Oder ihr entwerft mit unseren Tipps einfach eine besonders heimelige Stadt, in der ihr euch selbst wohlfühlen würdet.

Das große XXL-Doppelposter vereint Augenschmaus mit purem Nutzwert – im Grunde, wie der hübsch anzusehende Eiffelturm mit seinen enormen Fahrstuhlpreisen.

Stadt eurer Träume

Mit dem dicken Sonderheft zu Cities: Skylines 2 habt ihr den perfekten Begleiter für jedes Bauvorhaben auf eurem Schreibtisch. Mit unserem großen Ratgeber bekommt ihr:

148 Seiten zur komplexen, motivierenden Städtebau-Simulation

Was ist neu in Cities: Skylines 2?

Guides zu Verkehr, Infrastruktur und Produktionsketten

Glückliche Bürger – so geht’s!

Geld-Guide zu Finanzen und Steuern: Nie wieder leere Kassen!

Heimatstadt nachbauen + Schönbau-Anleitung

XXL-Doppelposter

Das Heft erscheint wie üblich am Kiosk eures Vertrauens oder ihr bestellt es im GameStar Shop vor – dort auch als Epaper oder als besonders attraktives Bundle aus Heft und Epaper. Letzteres erscheint pünktlich zum Release von Cities: Skylines 2 am 24.10.23 bis 20 Uhr. Das gedruckte Heft erscheint drei Tage danach, am 27.10. und liegt ab diesem Datum auch am Kiosk.

Viel Spaß beim Lesen und Bauen!