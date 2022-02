Bei Cyberport gibt es jetzt das MSI Delta 15 A5EFK-008 Gaming-Notebook mit 240 Hz, Radeon 6700 und Ryzen 5800 besonders günstig.

Spieler von League of Legends, Call of Duty, Battlefield und Fortnite sollten sich das aktuelle Angebot bei Cyberport ganz genau anschauen. Ihr könnt euch hier ein neues Gaming-Notebook günstiger kaufen, das von der Ausstattung her perfekt für eure liebsten Spiele geeignet ist.

Sichert euch jetzt den Vorteil des besonders flüssigen Spielens mit bis zu 240 FPS.

Das hat das MSI Delta 15 Gaming-Notebook zu bieten

So viel kostet es: Der Preis für das MSI Delta 15 A5EFK-008 Gaming-Notebook liegt dank des Cyberport-Angebots bei 1.849 Euro (statt 1.949 Euro).

Diese Hardware steckt drin:

Display: 15,6 Zoll IPS-Panel, Anti-Glare & 100% sRGB

Auflösung: 1.920 x 1.080 Pixel

Bildwiederholrate: 240 Hz

CPU: AMD Ryzen 7 5800H mit 8 Kernen

Grafikkarte: AMD Radeon RX 6700M 10 GB GDDR6

Arbeitsspeicher: 16 GB DDR4-3200

Speicherplatz: 1 TB SSD

Besonderheiten: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2

Akku: 82 Wh-Akku mit bis zu 12 Stunden Laufzeit

Gewicht: 1,9 kg

Was kann das MSI Delta 15 Gaming-Notebook leisten? Im Test von hardwareluxx zeigt sich, dass AMD es schafft nicht nur sehr gute mobile Notebook-Prozessoren zu bauen, sondern mit der Radeon 6700M auch sehr gute Highend-Grafikkarten für Notebooks liefert. Die Kombination aus diesen zwei sehr starken Komponenten im Zusammenspiel mit den 16 GB RAM sorgen dafür, dass selbst anspruchsvolle Spiele ruckelfrei laufen. Bei entsprechenden Spielen sind somit bis zu 240 FPS möglich, was gerade in den schnellen Titeln wie bei MOBAs und Shootern von Vorteil ist.

Des Weiteren bietet das Notebook eine hohe Arbeitsleistung, um Anwendungen wie Photoshop und Premiere Pro bestens nutzen zu können.

