3 starke Curved-Monitore für Gamer gibt’s jetzt bei Otto zum Bestpreis – Aber nur kurz

Auf Otto.de könnt ihr euch noch für kurze Zeit 3 gute Curved-Monitore für Gamer zum aktuellen Bestpreis sichern. Auch für PS5 und Xbox.

Mit einem guten Monitor macht das Gaming direkt mehr Spaß. MSI bietet eine breite Palette an guten und güsntigen Modellen an. 3 tolle Curved-Monitore für PC, PS5 und Xbox könnt ihr euch jetzt bei Otto.de zum aktuellen Bestpreis sichern. Die Angebote gelten aber nur für kurze Zeit.

Curved-Monitore im Angebot: MSI Optix MAG342CQR

Der Curved-Monitor MSI Optix in der Ausstattungsvariante MAG342CQR hebt euer Spiele-Erlebnis auf ein neues Level. Mit 34 Zoll ist der Monitor besonders groß und die R1500-Krümmung lässt euch direkt in eure Games eintauchen. Mit 144 Hz Bildwiederholrate, 1 ms Reaktionszeit, HDR und WQHD-Auflösung bietet das Modell wirklich alles, was ihr euch wünschen könnt – egal, ob ihr auf PC, PS5 oder Xbox unterwegs seid.

Im Test von reatbyte wird genau deshalb auch eine klare Kaufempfehlung ausgesprochen. Gerade das Preis-Leistungs-Verhältnis ist hier nahezu unschlagbar. Nur im Mai könnt ihr euch den Curved-Monitor für Gamer zum besonders günstigen Preis von nur 389,90 Euro sichern – absoluter Bestpreis für das angebotene Modell!

Nur bis 23.5.: MSI Optix G24

Mit 24″ Bildschirmdiagonale ist der G24 der kleinste der drei Curved-Monitore. Der Bildschirm ist aber natürlich trotzdem ausreichend groß, um all eure Spiele in hervorragender Qualität darzustellen. Das Display löst mit Full-HD auf, bietet 144 Hz und eine Reaktionszeit von 1 ms. AMD FreeSync und NVIDIA G-Sync sind ebenfalls mit an Bord.

Im Test wird das Modell sogar als einer der besten Gaming-Monitore 2021 bezeichnet. Ihr bekommt hier wie auch beim zuvor vorgestellte Gerät einfach extrem viel Qualität zum kleinen Preis. Bis zum 23. Mai ist der G24 bei Otto.de für nur 179 Euro im Angebot. Viel günstiger könnt ihr euer Set-Up kaum aufwerten!

Der Weg der Mitte: MSI Optix G27

Ziemlich genau zwischen den beiden anderen Modellen platziert sich der MSI Optix G27. Als einziger der drei Curved-Monitore bietet dieser sogar 165 Hz und dadurch nochmal minimal flüssigere Bilder. Die entsprechende Hardware natürlich vorausgesetzt. Die hohe Bildwiederholrate wird auch im Test von rtings.com hervorgehoben. Dort kann auch die hohe Helligkeit punkten.

Alles in allem handelt es sich auch bei diesem Modell um einen guten Curved-Monitor für Gamer. Letztlich ist die Entscheidung euch überlassen. Welche Größe wünscht ihr euch für euer Set-Up? Wie tief wollt ihr dafür in die Tasche greifen? So oder so findet ihr bei Otto.de gerade eine gute Lösung von MSI. Der G27 kostet noch den ganzen Mai günstige 289,90 Euro, was ebenfalls der aktuelle Bestpreis ist!

