Curved-Monitor zum Toppreis: Spart jetzt 200€ auf ein Gaming-Modell mit WQHD und 144Hz

Bei MediaMarkt ist jetzt ein Curved-Monitor mit Gaming-Features, 144Hz und WQHD günstig im Angebot. Ihr könnt satte 200€ sparen.

Wenn ihr schon länger mit dem Gedanken spielt, auf einen Monitor mit Curved-Design umzusteigen, könnte jetzt der perfekte Moment gekommen sein. Bei MediaMarkt ist mit dem Lenovo G34w-10 nämlich ein richtig gutes Modell aktuell für nur 299€ im Angebot.

So gut ist das Angebot: Die UVP des Monitors ist mit 499€ angegeben. Ihr spart aktuell also genau 200€ und der Rabatt entspricht 40%. Der Versand ist obendrein kostenlos. Ein kurzer Blick auf den Preisvergleich zeigt, wie gut das Angebot wirklich ist. Nie zuvor war das Modell so günstig zu haben wie jetzt. Der bisherige Tiefstpreis in Höhe von 310,41€ wird klar unterboten und auch sonst kann mit diesem Angebot kein anderer Shop mithalten. Tiefstpreis!

Curved-Monitor mit 144Hz und WQHD im Angebot

Tief eintauchen: Das Display des Lenovo G34w-10 ist mit 1500R/​1.5m gebogen, was exakt dem Wert des menschlichen Auges entspricht. Dadurch fügt es sich perfekt in euer Sichtfeld ein und lässt euch so tief in eure Lieblingsspiele eintauchen. Durch das besonders breite 21:9-Format seht ihr auch einfach mehr als auf einem Modell mit 16:9. So entgeht euch keine Bewegung und ihr seid auf alles perfekt vorbereitet.

Die wichtigsten Daten auf einen Blick:

Bildschirmdiagonale (cm/Zoll) 86.4 cm / 34 Zoll Auflösung WQHD 3.440 x 1.440 Pixel Bildverhältnis 21:9 Reaktionszeit 1 ms Helligkeit 350 cd/m² Bildwiederholungsfrequenz 144 Hz

Für Gamer gemacht: Der Curved-Monitor ist speziell für Videospiele designt. Die Auflösung ist mit WQHD angenehm hoch, sodass ihr jedes Detail einfangen könnt. Die Bildwiederholrate von 144Hz ermöglicht besonders flüssige Bilder. AMD FreeSync ist ebenfalls an Bord und reduziert Screen-Tearing und Ruckler. Zu guter Letzt ist auch die Reaktionszeit mit nur 1ms richtig schnell. Eure Eingaben werden also nahezu direkt übertragen.

